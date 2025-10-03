Hora exacta en la que sale en cines The Official Release Party of a Showgirl, la película de The Life of a Showgirl, el nuevo álbum de Taylor Swift HOY viernes 3 de octubre

¡Las Swiftes están de fiesta! Después de ocho meses de descanso tras el fenómeno mundial del Eras Tour, Taylor Swift regresa con todo para presentar su nuevo y esperado álbum The Life of a Showgirl. La razón por la que ha causado tanto revuelo es porque este proyecto musical bien acompañado de una experiencia cinematográfica: The Official Release Party of a Showgirl, disponible en cines de varios países, incluido México.

El gran estreno de Taylor Swift en cines

La fiesta de lanzamiento se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre, con funciones especiales que incluyen el estreno mundial del videoclip The Fate of Ophelia, imágenes exclusivas del detrás de cámaras y reflexiones inéditas de Taylor sobre su 12º álbum de estudio. Si deseas asistir aquí, te dejamos la hora exacta en la que sale en cines The Official Release Party of a Showgirl.

The Official Release Party of a Showgirl: Horarios exactos para hoy, viernes 3 de octubre

Este viernes podrás disfrutar de las funciones en horarios de 13:00 hrs, 15:00 hrs, 17:00 hrs, 18:00 hrs, 19:00 hrs, 20:00 hrs y 21:00 hrs

Toma tus precauciones porque algunos cines han hecho algunas variaciones en sus horarios. Si no puedes asistir a la fiesta que tiene preparada Taylor Swift, no te preocupes, todavía tendrás oportunidad de ver la proyección el sábado 4 de octubre y domingo 5 de octubre.

Boletos y precios

Los boletos ya están disponibles en las páginas oficiales de los cines principales del país. Los boletos tienen un precio general de $149 pesos. No importa donde lo compres, lo importante es divertirse y disfrutar de una experiencia única junto a Taylor Swift. Eso sí, toma en cuenta que la demanda de los boletos es muy alta y algunos usuarios han reportado fallas en las aplicaciones de las distintas franquicias cinematográficas.

Taylor Swift recomienda el mejor outfit Swiftie para la función

Taylor lo dejó claro: es hora de despedirse del cardigan y decirle hola a las lentejuelas, plumas y brillos. Así que si quieres demostrar de la mejor forma tu amor por la artista y su música, prepara tu mejor look de showgirl para vivir esta fiesta como se debe. Recuerda que se vale divertirse y que Taylor pidió que si tienes ganas de bailar, no te contengas.

