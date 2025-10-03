Hora exacta en la que sale en cines The Official Release Party of a Showgirl, la película de The Life of a Showgirl, el nuevo álbum de Taylor Swift HOY viernes 3 de octubre
Taylor Swift estrena este 3 de octubre, en cine The Official Release Party of a Showgirl. Te decimos los horarios exactos, precios y dónde verla en México.
¡Las Swiftes están de fiesta! Después de ocho meses de descanso tras el fenómeno mundial del Eras Tour, Taylor Swift regresa con todo para presentar su nuevo y esperado álbum The Life of a Showgirl. La razón por la que ha causado tanto revuelo es porque este proyecto musical bien acompañado de una experiencia cinematográfica: The Official Release Party of a Showgirl, disponible en cines de varios países, incluido México.
El gran estreno de Taylor Swift en cines
La fiesta de lanzamiento se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre, con funciones especiales que incluyen el estreno mundial del videoclip The Fate of Ophelia, imágenes exclusivas del detrás de cámaras y reflexiones inéditas de Taylor sobre su 12º álbum de estudio. Si deseas asistir aquí, te dejamos la hora exacta en la que sale en cines The Official Release Party of a Showgirl.
The Official Release Party of a Showgirl: Horarios exactos para hoy, viernes 3 de octubre
Este viernes podrás disfrutar de las funciones en horarios de 13:00 hrs, 15:00 hrs, 17:00 hrs, 18:00 hrs, 19:00 hrs, 20:00 hrs y 21:00 hrs
Toma tus precauciones porque algunos cines han hecho algunas variaciones en sus horarios. Si no puedes asistir a la fiesta que tiene preparada Taylor Swift, no te preocupes, todavía tendrás oportunidad de ver la proyección el sábado 4 de octubre y domingo 5 de octubre.
Boletos y precios
Los boletos ya están disponibles en las páginas oficiales de los cines principales del país. Los boletos tienen un precio general de $149 pesos. No importa donde lo compres, lo importante es divertirse y disfrutar de una experiencia única junto a Taylor Swift. Eso sí, toma en cuenta que la demanda de los boletos es muy alta y algunos usuarios han reportado fallas en las aplicaciones de las distintas franquicias cinematográficas.
Taylor Swift recomienda el mejor outfit Swiftie para la función
Taylor lo dejó claro: es hora de despedirse del cardigan y decirle hola a las lentejuelas, plumas y brillos. Así que si quieres demostrar de la mejor forma tu amor por la artista y su música, prepara tu mejor look de showgirl para vivir esta fiesta como se debe. Recuerda que se vale divertirse y que Taylor pidió que si tienes ganas de bailar, no te contengas.
