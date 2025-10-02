¿Qué pasó con la película de ‘El Muerto’, villano de Spider-Man, que protagonizaría Bad Bunny?

Bad Bunny no sólo se ha presentado en los escenarios más importantes del globo terráqueo, sino también ha incursionado en el cine en más de una ocasión, en cintas como ‘Caught Stealing’, ‘Happy Gilmore 2’ y ‘Cassandro’, por mencionar algunas, incluso, en algún momento estuvo a punto de formar parte de los villanos de Spider-Man.

¡El barrio lo respalda! Luis Fernando Peña debutó en La Academia VLA con “Amor Amor” TV Azteca [VIDEO] Luis Fernando Peña debutó con “Amor Amor” en La Academia VLA y Nadia fue la encargada de darle su primera retroalimentación en el reality de canto más importante de México.

Pese a que Benito Antonio, nombre verdadero del puertorriqueño, ha demostrado estar a la altura de una producción de Hollywood, no logró ser parte de los enemigos de Peter Parker luego de, en junio de 2023, que Sony eliminó de su calendario de estrenos la cinta de ‘El Muerto’, personaje que interpretaría el cantante.

No se tiene claro si la película se retome en algún momento, sin embargo, Bad Bunny sigue sembrando éxitos pues se presentará en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl de 2026 en medio de las duras políticas migratorias de Donald Trump.

¿Quién es ‘El Muerto’?

‘El Muerto’ tuvo su primera aparición en Friendly Neighborhood Spider-Man #6 de mayo de 2006 y fue creado por Peter David y Roger Cruz, se trata de un luchador mexicano llamado Juan Carlos Estrada Sánchez.

Juan Carlos fue entrenado toda su vida por su padre Marcus Estrada para llegar al cuadrilátero, ya que existía una tradición de luchadores enmascarados que usaban máscaras místicas que les otorgaban poder y se pasaba de generación en generación. Este fue elegido para seguir adelante con esa línea de sucesión, pero él no quería esa responsabilidad, por lo que se negó a luchar contra El Dorado como parte de un ritual para obtener la máscara, así que como castigo este intentó matarlo, pero su trató de detenerlo y eso le costó la vida.

Después de la trágica muerte y como premio a la muestra de valentía, El Dorado le otorgó a Juan Carlos diez años para volverse más fuerte y enfrentarlo de nuevo para tratar de ganarse el derecho a convertirse en El Muerto.

Dentro de ese período Juan Carlos quiso luchar contra Spider-Man y buscó a J.Jonah Jameson para que organizara un combate, pero, durante la pelea, Spidey lo envenenó accidentalmente con un aguijón que salió de su muñeca, por lo que el héroe lo llevó rápidamente al hospital donde se recuperó de la parálisis temporal.

Pero para cuando se recuperó se le había terminado el tiempo otorgado por El Dorado, así que el luchador fue a matarlo, pero Spider-Man apareció para protegerlo hasta que El Muerto se recuperó y demostró su valentía al luchar contra el primero de los antes mencionados, pero este terminó huyendo después de que Spidey creó un reactivo para disolver su armadura.

