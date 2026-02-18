¿Será la película del año? Estas son las primeras reacciones de Cumbres Borrascosas

A menos de una semana de su estreno, la película de Cumbres Borrascosas ya ha dado mucho de qué hablar, pues esta adaptación del libro de Emily Brontë ha llegado a nuevas generaciones de la mano de Jacob Elordi y Margot Robbie en una historia tan romántica como intensa.

Sin duda alguna Elordi está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera y ha tenido mucha atención de fans y medio internacionales, por lo que las expectativas de esta cinta desde su anuncio fueron muy grandes y al parecer poco a poco dentro de opiniones divididas los está consiguiendo.

¿Cuáles son las reacciones de Cumbres Borrascosas?

Esta película dirigida por Emerald Fennell tuvo un presupuesto de 80 millones de dólares y tan solo en su primer fin de semana logró recaudar la cantidad de 82 millones de dólares a nivel mundial, haciéndola un proyecto rentable que parece mantenerse dentro de la atención del público, por lo que es probable que siga con una cifra similar a la de ese buen arranque.

Ahora bien, que esta adaptación de un clásico de la literatura británica sea tan bien recibida, demuestra la capacidad para traer historias de este tipo a la pantalla grande, aunque uno de los factores que los espectadores más destacan es el mismo reparto, el cuál cae sobre Margot Robbie quien interpreta a Cathy y en Jacob Elordi dando vida a Heatcliff.

It's your turn to unravel. #WutheringHeightsMovie is the #1 movie in the world. Experience it yourself: https://t.co/fj9P87VHKe pic.twitter.com/SUpHDi2ZJ5 — WutheringHeightsMovie (@wuthering_hts) February 16, 2026

Aunque quienes leyeron el libro de Cumbres Borrascosas esperaban que se abordara de mejor manera la historia que rodea a esta pareja, esta ha sido bien recibida, destacando el enfoque que dan a la pareja, a la química y la intensidad que ambos actores tuvieron frente a la cámara.

¿De qué trata Cumbres Borrascosas?

A través de esta intensa historia conocemos la relación entre el joven huérfano Heathcliff quien es adoptado por la familia de Catherine Earnshaw, y que desde muy chicos desarrollan un vínculo que termina en una relación, aunque esta no prospera debido a la decisión de Catherine de ir por lo que le diera estatus, siendo que Heathcliff no poseía riquezas.

Años más tarde Heathcliff consigue dar un cambio a su vida y regresa al poblado donde conoció a Catherine para comenzar “su venganza”, lo que desencadenará más problemas entre ambos.

