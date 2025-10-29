Todos los ESTRENOS que llegan a Amazon Prime Video en noviembre 2025

Llega noviembre y ya se tienen fechados todos los estrenos de Amazon Prime Video para este mes de noviembre. Se esperan varios regresos, nuevas producciones originales y cine para todos los gustos. Así que prepara las palomitas, que aquí traemos para ti los estrenos que se vienen para este mes de noviembre.

Prime Video revela todos sus estrenos para noviembre 2025

Entre las series que debutan en Prime Video encontramos varias propuestas interesantes:



Nice To Not Meet You (3 de noviembre): una comedia romántica con un toque ácido sobre los desencuentros amorosos en la era digital.

Bat-Fam (10 de noviembre): la esperada secuela animada de Merry Little Batman, donde Bruce, Alfred y Damian Wayne deberán adaptarse a nuevos habitantes en la Mansión Wayne.

Malicia (14 de noviembre): nuevo thriller de misterio que promete giros inesperados.

June Farms (17 de noviembre): un drama rural con tintes de realismo mágico.

The Mighty Nein (19 de noviembre): una de las adaptaciones más esperadas del universo Critical Role.

Películas imperdibles de noviembre 2025

Por otro lado, Prime Video también llega con grandes estrenos de película. Te contamos todos los detalles.



Voy a pasármelo mejor (5 de noviembre)

(5 de noviembre) Playdate (12 de noviembre)

(12 de noviembre) 31 minutos: Calurosa Navidad (21 de noviembre)

(21 de noviembre) She rides shotgun (27 de noviembre)

(27 de noviembre) Fritos a balazos (28 de noviembre)

Durante este mes, los suscriptores también podrán disfrutar de partidos de la NBA en directo.

Ahora ya lo sabes, no hay excusas de que no hay nada nuevo que ver. ¿Con qué comenzarás?

