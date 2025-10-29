Estos son los ESTRENOS imperdibles en CARTELERA que llegarán a los cines durante NOVIEMBRE 2025

Noviembre arranca con fuerza y llega con varios estrenos bastante esperados. Si eres cinéfilo, no tienes que conocer los títulos que están emocionando a los fanáticos del horror, la animación, el suspenso y más. Aquí te dejamos siete estrenos destacados que llegarán durante el mes.

Películas que se estrenan en NOVIEMBRE 2025

ESTRENOS 6 de noviembre de 2025

Predator: Badlands

Un joven Predator marginado de su clan encuentra un improbable aliado en su viaje en busca del adversario definitivo.

El Gran Premio

Edda sueña con convertirse en piloto de carreras. Inesperadamente, su deseo se hace realidad. Junto a su ídolo, el piloto Ed, afrontará los desafíos del Gran Premio de Europa y descubrirá un complot para sabotear la carrera.

Die My Love

Una pareja joven y enamorada, cargada de ilusiones (Grace y Jackson), se muda de Nueva York a una casa heredada en el campo. Grace intenta encontrar su identidad con un nuevo bebé en ese entorno aislado.

Roofman: Un ladrón en el tejado

La historia real de Jeffrey Manchester (Tatum), un criminal que asaltó más de 60 McDonald's entrando por un agujero que cortaba en el techo en medio de la noche.

Kinderfanger

Olivia es una maestra que se da cuenta de la desaparición de algunos de sus alumnos y se enfrenta a sus propios demonios. Se enfrenta a una batalla con un secuestrador de niños, una criatura mítica que no se detendrá ante nada para no entregar a los niños robados.

Twice: One in a Mill10n

Nueve talentosas intérpretes llegan al estrellato del K-pop como TWICE, conquistando las listas de éxitos y los corazones de todo el mundo. Ahora que cumplen 10 años juntas, esta mirada íntima revela su trayectoria, sus lazos y su conexión especial con los fans.

Reestreno: Crepúsculo

La joven Bella Swan (Kristen Stewart) siempre fue una chica muy diferente. Cuando su madre la mandó a vivir con su padre a la pequeña y lluviosa ciudad de Forks, Washington, una población sin ningún aliciente para Bella, conoce en el instituto al misterioso y atractivo Edward Cullen (Robert Pattinson), un joven distinto a los demás que esconde un secreto.

ESTRENOS 13 de noviembre de 2025

Los Ilusionistas 3

Los Cuatro Jinetes regresan junto a una nueva generación de ilusionistas en una extraordinaria aventura que contiene giros asombrosos, sorpresas alucinantes y trucos de magia nunca vistos en la gran pantalla.

Tormento

Una exhausta guardia de seguridad es transferida a una morgue y, en su primera noche, descubre que las sombras y los silencios esconden un tormento del que quizá no hay retorno.

Rob1n

Cuando un experto en robótica canaliza el dolor de perder a su hijo de 11 años en la construcción de 'Robin', un muñeco robótico completamente funcional, una serie de eventos horribles dejan en claro que Robin hará lo que sea necesario para tener a su creador para él solo.

ESTRENOS 20 de noviembre de 2025

Wicked: Parte II

Elphaba y Glinda se encuentran distanciadas y viviendo las consecuencias de sus respectivas decisiones. Con su singular amistad convertida en el punto de inflexión de su futuro para afrontar su transformación personal y cambiar el destino de todo Oz.

The Running Man

The Running Man es el programa de mayor audiencia de la televisión: una competición mortal en la que los concursantes, conocidos como Runners, deben sobrevivir 30 días mientras son perseguidos por asesinos profesionales. Cada movimiento es retransmitido a un público sediento de sangre y cada día que pasa, la recompensa es mayor.

Shelby Oaks

Cuando un documentalista descubre una nueva pista perturbadora, la búsqueda desesperada de una mujer por su hermana perdida hace mucho tiempo se convierte en obsesión al darse cuenta de que el demonio imaginario de su infancia puede haber sido real.

Jujutsu Kaisen: Ejecución

Película recopilatoria de la serie anime “Jujutsu Kaisen 2”, que compila el arco argumental “Shibuya Incident” y los primeros 2 episodios de su secuela “Jujutsu Kaisen 3: The Culling Game Part 1”.

ESTRENOS 27 de noviembre de 2025

Zootopia 2

Judy y Nick se encuentran tras la retorcida pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópolis de los mamíferos. Para resolver el caso, Judy y Nick deben ir de incógnito a nuevas partes inesperadas de la ciudad, donde su creciente asociación se pone a prueba como nunca antes.

Sorry, Baby

A Agnes le pasó algo malo. Pero la vida sigue, al menos para todos los que la rodean.

El último aliento

Cinco amigos de la universidad van a bucear cerca de donde se encontró un naufragio de la Segunda Guerra Mundial en las Islas Vírgenes Británicas, donde se encuentran atrapados rodeados por grandes tiburones blancos.

Please Don´t Feed the Children

Un grupo de niños huérfanos viaja al sur en busca de una nueva vida después de que un virus mortal haya diezmado a la mayor parte de los adultos del país. Los niños acabarán encontrándose a merced de una mujer psicótica que esconde un peligroso secreto.

