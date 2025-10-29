¿Rosalía le lanza una indirecta a C. Tangana en su nuevo single Berghain? Las redes creen que sí

El lanzamiento de Berghain, el primer single del nuevo álbum de Rosalía, LUX, ha revolucionado por completo las redes sociales. La canción marca el inicio de una nueva etapa musical para la artista catalana, pero también ha abierto la puerta a un debate bastante interesante en torno a su videoclip lleno de simbolismos y posibles mensajes ocultos. Ahora sí que se puso bueno el chismecito y aquí te vamos a contar todo.

Berghain: el regreso más comentado de Rosalía

Una usuaria de X (Tiwitter), conocida como María Fer, publicó un hilo haciendo un análisis que se volvió viral, asegurando que el videoclip podría contener una referencia directa a C. Tangana, expareja y antiguo colaborador de Rosalía. Su teoría ha hecho clic en varios de los fanáticos de la cantante, que ha generado miles de comentarios y encendido la conversación entre los fans de ambos artistas.

¿Cuál es la teoría viral que enciende las redes?

Según el análisis de María Fer, Berghain reflejaría una metáfora sobre algo que Rosalía vivió durante su relación con C. Tangana. Ella apunta que la escena en la que la artista entra a un apartamento con la puerta abierta simboliza la pérdida de algo valioso: “Pienso que le han robado la idea, el concepto y el corazón.”

Además, la teoría recuerda que C. Tangana menciona Berghain en una de sus canciones y que en su icónico Tiny Desk Concert aparece rodeado de músicos en una habitación, un concepto que —según la usuaria— guarda similitudes con la estética del nuevo videoclip de Rosalía.

Rosalía sigue a la autora de la teoría

Todo se habria quedado como una simple teoría en redes sociales de no ser porque Rosalía comenzó a seguir a María Fer en su cuenta de Twitter después de que su teoría se viralizara. Aunque la cantante no ha hecho declaraciones oficiales, muchos interpretaron este gesto como una confirmación indirecta de que la teoría podría tener algo de verdad.

Los fans se han dividido entre quienes ven Berghain como una obra conceptual sin mensaje personal y quienes creen que se trata de una respuesta artística cargada de simbolismo emocional. ¿Tú qué piensas?

También te puede interesar. Stranger Things 5: los primeros cinco minutos se estrenarán antes por el Día de Stranger Things