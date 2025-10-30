Noviembre explosivo en Apple TV+: Todo lo que llega este mes al servicio de streaming (series, documentales, películas y más)

El mes de noviembre llega a Apple TV+ con una interesante mezcla de nuevas series, temporadas renovadas, películas y documentales que van desde la ciencia ficción hasta la comedia de época. Si aún no sabes qué ver esta noche, no te preocupes, aquí te contamos sobre algunos de los estrenos que llegan a la plataforma para que armes tu lista de “qué ver”.

Películas, series y documentales que llegan en noviembre a Apple TV +

Pluribus: Estreno 7 de noviembre

Salido de la misma mente creativa de Vince Gilligan (conocido por Breaking Bad), llega EL PROXIMO 7 DE NOVIEMBRE, con dos episodios de estreno, Pluribus: “La persona más miserable de la Tierra debe salvar al mundo de la felicidad”. Serie pensada para aquellos que gustan de la ciencia ficción con toques provocadores.

Palm Royale: Segunda temporada desde el 12 de noviembre.

Esta comedia-drama de época, protagonizada por Kristen Wiig, llega este 12 de noviembre a la plataforma. Dentro de esta nueva entrega, la trama retoma el mundo de la alta sociedad de Palm Beach en los años 60, mezclando la sátira social, el lujo y los engaños.

Come See Me in the Good Light: Documental disponible el 14 de noviembre

El próximo 14 de noviembre, llega a Apple TV+ este emotivo documental, el cual narra cómo dos poetas enfrentan un diagnóstico terminal que los lleva a transformar el dolor en creatividad.

The Family Plan 2: Película de acción/comedia desde el 21 de noviembre

Para aquellos que disfrutan de la ciencia ficción ligera, llega este 21 de noviembre la secuela de The Family Plan, la cual contará con Mark Wahlberg al frente. El plan vacacional familiar se convierte en caso de espías y persecuciones por Europa como premisa.

Prehistoric Planet: Ice Age y Wond La temporada 3: Lanzamientos finales del mes

Para finales de noviembre llegará a streaming: Prehistoric Planet: Ice Age, una serie documental de historia natural que explora la era del hielo, y WondLa temporada 3, una serie animada de ciencia ficción-fantasía.

¿Ya sabes qué ver en Apple TV?

Con la llegada de estos títulos a tu Apple TV+, podemos contar con grandes horas de entretenimiento, diversidad de géneros y sobre todo entretenimiento para toda la familia.

