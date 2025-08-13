Universos de Marvel donde Spider-Man no es un héroe

En la mayoría de las historias de Marvel, Spider-Man es sinónimo de responsabilidad y heroísmo. Sin embargo, los cómics y series animadas se han atrevido a explorar mundos donde el Hombre Araña abandona sus valores, o incluso en algunos universos, nunca los tuvo.

Spider-Man en el multiverso: Cuando el amigable vecino se vuelve el enemigo

Este no es un top, son solo algunos de los universos más inquietantes donde Spider-Man es un villano:

Spider-Man Superior (Earth-616)

En esta línea, el Doctor Octopus transfiere su mente al cuerpo de Peter Parker. Aunque conserva su intelecto y busca “ser un mejor Spider-Man” que el original, sus métodos violentos y controladores, lo alejan por completo del héroe compasivo que conocemos.

Superior Spider-Man (2019) was actually peak.



This run really exists in a special place where neither anything before or after is similar to it. pic.twitter.com/2DFN5UQB0m — cey (@ceymk1) April 30, 2024

Spider-Man Asesino (What If…? #24)

En este universo alternativo, Peter Parker no logra contener su ira tras la muerte del Tío Ben, lo que termina por convertirlo en un vigilante letal que no dudará jamás en matar a los criminales.

Spider-Man Vampiro (Earth-616, Mutant X)

Aquí, Peter es convertido en vampiro por Morbius. Sus poderes se mezclan con una intensa sed de sangre, casi incontrolable, que termina por convertirlo en una amenaza para héroes y villanos por igual.

Spider-Man de la Serie Animada “The Spider-War”

En la famosa saga final de la caricatura de los 90, tuvimos un vistazo a lo que sucede cuando el amigable Spider-Man se fusiona con el salvaje Carnage. Cuando esto sucede, nuestro héroe termina adoptando un estilo cruel y despiadado para imponer “justicia”.

Spider-Man de Earth-2149 (Marvel Zombies)

Uno de los más temidos y, a la vez, uno de los favoritos. Nos referimos a la versión donde el hombre araña es infectado por el virus zombi. Peter mantiene intacta su inteligencia, pero pierde todo freno moral, devorando incluso a sus seres queridos.

Zombie Spider-Man was originally going to appear in Spider-Man: Across the Spider-Verse. 😯



Here's to hoping he appears in BTSV. 🙏 pic.twitter.com/lptzfuYfr0 — Josh-Parker (@WebHeaded_Josh) July 26, 2023

El lado más oscuro del hombre araña en el multiverso de Marvel

Estas versiones no solo buscan entretener, buscan demostrar cómo es que, incluso contando con grandes poderes, las decisiones y circunstancias pueden llevar a Spider-Man por un camino completamente opuesto al del héroe que conocemos.

¿Cuál es tu versión favorita del Spider-Verse?

