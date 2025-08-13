Weapons (La hora de la desaparición) tendrá secuela: lo que se sabe de la nueva historia de Zach Cregger

Zach Cregger, director que sorprendió con Barbarian en 2022, volvió al género del terror de la forma más impresionante posible con su nueva cinta Weapons (La hora de la desaparición), cinta que no solo conquistó a la crítica, sino que también está arrasando en la taquilla. Ahora, el cineasta ha confirmado que ya tiene una idea para una nueva película ambientada en el mismo mundo.

Weapons (La hora de la desaparición): Un universo que se expande

En entrevista con Variety, Cregger explicó: “Tengo otra idea para algo en ese mundo con el que estoy muy ilusionado”. Esto emocionó a miles de fans, sin embargo, el director aclaró que no será una continuación directa de la película que está actualmente en cines, sino una historia diferente. Su idea va más hacia un formato antológico, con nuevos personajes y tramas, pero dentro del mismo universo inquietante de Weapons.

¿Qué se sabe de la secuela de Weapons?

Si eres de los que esperan ver esta secuela inmediatamente, te tenemos una mala noticia; necesitarás mucha paciencia. Cregger adelantó que antes rodará su adaptación de Resident Evil y una película de ciencia ficción original.

“No es la siguiente que voy a hacer, y probablemente tampoco la que haga después de mi siguiente película. Pero me gustaría verla en la pantalla algún día”, afirmó.

El increíble éxito de La hora de la desaparición

El filme ha recaudado 5,7 millones de dólares solo en funciones de preestreno en Estados Unidos, y se estima que en su primer fin de semana logró recaudar 70 millones de dólares a nivel internacional. Con este panorama, es muy probable que Warner Bros. dé luz verde a cualquier expansión que Cregger proponga.

Zach Cregger: Planes más allá del terror

Además de su proyecto con Resident Evil, Cregger tiene escrito un guion ambientado en el Universo DC. El director afirmó que está muy emocionado por ese nuevo proyecto y que espera que este se realice antes de cualquier posible secuela de La hora de la desaparición. Aunque a muchos fans les decepciona esa noticia, el director se encuentra emocionado y esperando con ansias la reunión con James Gunn para presentárselo de manera oficial, al director de DC Studios.

¿Qué opinas de “La hora de la desaparición”? ¿Crees que vale la pena trabajar en una secuela?

