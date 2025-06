Temporada de anime verano 2025: todos los estrenos y nuevas temporadas confirmadas

Llega el verano y con este, muy buenas noticias para los fans del anime. El verano 2025 llega cargado de anime con historias frescas, bastante esperadas y explosivas. No importa si eres fan del romance, la acción sobrenatural, la comedia absurda o los thrillers psicológicos, esta temporada trae estrenos para todos los gustos.

Varias plataformas se preparan para lanzar algunos de los estrenos más potentes del año, incluyendo adaptaciones que han sido muy esperadas por los fans como “Takopi’s Original Sin”, “Gachiakuta”, y nuevas temporadas de series consagradas como “Kaiju No. 8”, “My Dress-Up Darling”, “The Rising of the Shield Hero” o “Toilet-bound Hanako-kun”.

Todo lo que se estrena en verano 2025: Calendario de estrenos de anime

Llegó el momento, anota las fechas de tus estrenos favoritos. A continuación te presentamos el calendario de esta temporada de anime verano 2025:

28 de junio

Takopi’s Original Sin

Lord of Mysteries

1 de julio

Detective These Days Are Crazy!

Necronomico and the Cosmic Horror Show

Rent-a-Girlfriend T4

2 de julio

Clevatess

Onmyo Kaiten Re:Birth Verse

New Saga

Reborn as a Vending Machine T2

3 de julio

Dandadan T2

The Water Magician

Welcome to the Outcast’s Restaurant!

KAMITSUBAKI CITY UNDER CONSTRUCTION

4 de julio

Secrets of the Silent Witch

Arknights: Rise from Ember

Watari-kun’s ** Is About to Collapse

Betrothed to My Sister’s Ex

5 de julio

My Dress-Up Darling T2

Rascal Does Not Dream of Santa Claus

With You and the Rain

The Shy Hero and the Assassin Princess

Scooped Up By an S-Ranked Adventurer

Private Tutor to the Duke’s Daughter

Kaiju No. 8 – Hoshina’s Day Off

6 de julio

Gachiakuta

Nyaight of the Living Cat

Toilet-bound Hanako-kun T2

Hotel Inhumans

Apocalypse Bringer Mynoghra

Cultural Exchange with a Game Centre Girl

Ruri Rocks

7 de julio

Grand Blue Dreaming T2

Dekin no Mogura: The Earthbound Mole

8 de julio

Turkey! Time to Strike

A Couple of Cuckoos’ Temporada 2

9 de julio

The Rising of the Shield Hero T4

I Was Reincarnated as the 7th Prince T2

Dealing with Mikadono Sisters Is a Breeze

10 de julio

Dr. Stone: Science Future Parte 2

Solo Camping for Two

19 de julio

Kaiju No. 8 T2

24 de julio

Let’s Go Karaoke!

20 de agosto

Captivated By You

¿Por dónde empezar en este verano 2025 lleno de anime?

Hay muchas opciones y puedes iniciar por donde tú quieras. Pero algo es cierto, “Dandadan” temporada 2 y “Gachiakuta” son títulos que prometen ser de los más comentados esta temporada. Si tus gustos van más por lo experimental, “Necronomico and the Cosmic Horror Show” o “Nyaight of the Living Cat” podrían ser series que te resulten realmente sorprendentes. Y finalmente, si eres fan del romance escolar, no te puedes perder “My Dress-Up Darling” y “A Couple of Cuckoos” T2.

