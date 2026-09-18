Se hizo famosa en el cine y la televisión a los 5 años, participó en películas como ‘Tiburón’, y fue víctima de un TERRIBLE crimen que le quitó la vida a los 10 años

El mundo del espectáculo es uno de los que mayor interés despierta en toda la sociedad. No solo lo que puede verse sobre un escenario o en pantallas llama la atención, sino que también lo hacen las personalidades que alcanzan la fama.

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Las películas se encuentran entre las producciones más aclamadas por los espectadores y las actrices y actores suman fanáticos de distintas nacionalidades. Es en este marco que la vida privada de los famosos despierta curiosidad, pero no todo es color de rosa sino que en el mundo del espectáculo existen historia muy tristes e impactantes.

De estrella en Tiburón a un trágico final

En esta oportunidad, la atención se posa sobre una de las películas de la franquicia Tiburón, más precisamente sobre la cuarta y última entrega original llamada “Tiburón 4: La venganza” (Jaws: The Revenge) que fue estrenada en 1987. De todos modos, este artículo se centra en una pequeña actriz que formó parte del reparto del filme, Judith Barsi.

Judith Barsi fue una destacada actriz infantil de origen estadounidense que fue reconocida principalmente por prestar su voz a personajes icónicos en películas animadas. Además, su rostro y nombre trascendió al participar en distintas películas, entre ellas “Tiburón 4: La venganza”, pero su historia tuvo un triste final.

El trágico final de Judith Barsi

Judith Barsi no solo fue conocida por participar en uno de los filmes de la franquicia Tiburón, sino que también por ser parte de series como Remington Steele, Growing Pains y The Twilight Zone. Además, le dio voz a la dinosaurio Ducky en “La tierra antes del tiempo” y a la niña huérfana Anne-Marie en “Todos los perros van al cielo”.

Sin embargo, la pequeña Judith Barsi tendría un trágico y triste final ya que murió cuando tenía tan solo 10 años de edad. Su deceso se produjo tras padecer, durante años, maltrato físico y psicológico por parte de su padre, József Barsi, hasta que este la asesinara en julio de 1988.

El crimen tuvo también como víctima fatal a Maria Barsi, madre de la pequeña actriz, mientras que József Barsi incendió la casa en donde las asesinó y luego atentó contra su propia vida.