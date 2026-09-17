¿Por qué Leon, Chris y Jill no aparecen en la nueva película de Resident Evil? Esta es la razón

Los fanáticos de los videojuegos se preguntan por qué los personajes más queridos de la saga de Resident Evil no aparecen en la trama de la nueva película. La razón es sencilla: Zach Cregger reveló que no quiso a Leon, Chris o Jill en los protagonistas de su película, pues los gamers ya conocen bien sus historias. El director quería contar una nueva historia original que fuera parte del mismo universo de Resident Evil, pero sin intervenir directamente en las historias de los personajes clásicos.

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¿Por qué el director, Zach Cregger, tomó esta decisión?

Cregger explicó durante una entrevista que él, como fan de los videojuegos, no quería correr el riesgo de modificar la personalidad o historia de personajes que ya tienen una identidad muy establecida. Su objetivo era crear una aventura paralela dentro del mismo universo que haga sentir a los fans que sus personajes favoritos andan por ahí sin necesidad de verlos.

¿Quién es el protagonista de Resident Evil: Noche Cero?

Es por eso que en esta película, en lugar de ver a Leon o Chris, seguirás a Bryan, un mensajero médico interpretado por Austin Abrams. Para Bryan, será un día cualquiera cumpliendo con un servicio, pero sin darse cuenta terminará llegando a un escenario dominado por una epidemia y criaturas mutantes.

¿La película está relacionada con Resident Evil 2?

La historia de Bryan ocurre en el mismo contexto temporal de 1998 y se desarrolla en Raccoon City. Supuestamente. Los hechos de Resident Evil 2 estarían pasando en paralelo a su historia. Cregger afirma que la idea es que Bryan pueda vivir su propia pesadilla mientras el universo conocido por los jugadores continúa existiendo.

¿Cuándo se estrena Resident Evil: Noche Cero?

Resident Evil: Noche Cero ya se estrenó. En México llegó a los cines el pasado 16 de septiembre de 2026. No pierdas la oportunidad de ver la película dirigida por Zach Cregger y protagonizada por Austin Abrams, Zach Cherry, Kali Reis y Paul Walter Hauser.