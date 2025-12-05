¿'Five Nights at Freddy’s 2' tiene escena post créditos? Este es el impactante significado del final de la película

La nueva película de terror, inspirada en la exitosa saga de videojuegos, abre un capítulo más intenso dentro del universo de Freddy Fazbear. Así, 'Five Nights at Freddy's 2', llega con una trama retorcida y familiar, pero también sorprende por lo que ocurre después de que muchos espectadores ya abandonaron la sala.

Esta entrega incluye 2 escenas post créditos que rompen con el formato tradicional: una aparece a mitad del listado y la otra, más sutil, se escucha al final. Para conocer qué aportan realmente, es necesario aceptar que se trata de contenido lleno de spoilers.

Qué se ve en la priemra escena post créditos de 'Five Ninghts at Freddy's 2'

En Five Nights at Freddy’s 2, la primera escena adicional —ubicada a mitad de créditos— muestra a un grupo entrando en la vieja pizzería y topándose con una sala oculta. Allí hallan el deteriorado traje de Springtrap, aun con el cuerpo de Afton dentro. Cuando lo cubren para retirarlo, los ojos del animatrónico se encienden, dejando en claro que algo siniestro vuelve a activarse.

Qué se ve en la segunda escena post crédtios de 'Five Nights at Freddy's 2'

Según Nintendúo, al finalizar por completo los créditos, se escucha un último mensaje grabado por Henry Emily dirigido a Mike. Le advierte que su hija, víctima de Afton, ha vuelto en forma de la marioneta y que ya inició su búsqueda. Aunque solo sea una pista auditiva, anticipa que la historia se expande hacia un nuevo nivel de terror.

¿Qué dicen las críticas de 'Five Nights at Freddy’s 2'?

La historia de 'Five Nights at Freddy’s 2' sigue a Mike, Abby y Vanessa cuando regresan a la pizzería Freddy Fazbear’s para investigar nuevos incidentes ligados al pasado del local. Extrañas desapariciones, fallas en el sistema de seguridad y figuras que cobran vida revelan un secreto que conecta a todos los personajes.

No obstante, las críticas han sido severas: apuntan problemas en el ritmo, un guion poco claro y sobresaltos que no terminan de funcionar. Aun así, la recepción del público es dispar; mientras algunos notan un retroceso, los fans valoran los guiños, la atmósfera y la expansión del universo, elementos que mantienen vivo el interés.

Fuente: Universal Pictures Aunque las críticas no acompañan, el público celebra el regreso con fuerza de Five Nights at Freddy’s 2.

Según el sitio Metacritic, la secuela obtuvo una calificación de “Generally Unfavorable” con un puntaje de 22/100, reflejando una mayoría de reseñas negativas. A esto se suma la opinión de GameSpot, que señala que la película “no tiene verdadero horror ni conciencia de que debería tenerlo”, reforzando la percepción de una entrega poco efectiva.

Bajo la dirección de Emma Tammi, la película propone un tono más oscuro y una puesta visual más ambiciosa. El elenco, liderado por Josh Hutcherson y Elizabeth Lail, sostiene el relato, aunque muchos coinciden en que la narrativa no siempre les permite mostrar todo su potencial.