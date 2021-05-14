¡Forky de Toy Story y sus 10 cortos en Disney Plus! ¡Chécalos ya!

En 2019, todos pudimos disfrutar la cuarta y última entrega de Toy Story. Una nueva historia con nuestros favoritos de siempre como Woody, Buzz Lightyear o Boo Beep, sin embargo, un nuevo personaje se robó las miradas, Forky. Una cuchara a la que Bonnie le dio vida y lo convirtió en uno de sus juguetes favoritos y se une a la aventura.

Si tú también quedaste encantando con Forky y su noble personalidad, te tenemos grandes noticias. Pues en Disney Plus puedes encontrar una colección exclusiva de 10 cortometrajes, con él como protagonista.

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Forky Pregunta | Tráiler Oficial Doblado | Disney+

Forky Pregunta consiste de 10 pequeños episodios donde este personaje, precisamente se cuestiona e investiga sobre el mundo que lo rodea, el amor, el dinero, el tiempo, la amistad y muchos temas más. Algunos de los juguetes de Bonnie aparecen para ayudarle a resolver sus dudas.

Forky además aparece en la colección de cortos Pixar Popcorn, donde hay un par sobre Toy Story, así que ya tienen garantizado un muy buen rato con Forky, uno de nuestros favoritos de esta franquicia. ¡No te los pierdas!

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