The Paper, el spin off de The Office, explica cuál fue el destino de Dunder Mifflin

Desde el pasado 4 de septiembre, los fanáticos de The Office en Estados Unidos ya tuvieron acceso al primer capítulo de The Paper, el spin off de la serie, a través de la plataforma Peacock. En la primera entrega se aclara lo que muchos seguidores del show se cuestionaron durante años: ¿Qué pasó con Dunder Mifflin?

En el primer capítulo aparece un rostro conocido Bob Vance, sí, el mismo de Vance Refrigeration y quien es esposo de Phyllis, explicando que las oficinas de Dunder Mifflin en Scraton sólo viven en la memoria de los fans, pues ya no existe nada de lo que se vio en el programa protagonizado por Steve Carrell. La empresa de papel fue adquirida por otra llamada Enervate con sede en Toledo, Ohio en 2019, la cual les ofreció a los personajes que ya conocemos mudarse a dicha ciudad para no perder su empleo.

Enervatese dedica a la venta de cualquier producto relacionado con el papel, como material de oficina, papel higiénico, protectores de asiento de inodoro, así como materia prima para el periódico local Toledo Truth Teller. El día que los documentalistas deciden visitar Toledo coincide con el primer día de trabajo del nuevo editor jefe, Ned Sampson, quien es interpretado por Domhnall Gleeson. Ahí, arranca la nueva historia, en donde contaremos con la presencia de Oscar Martinez.

¿Dunder Mifflen dejará de existir en el spin off de The Office?

Tras darse a conocer el tráiler de la nueva serie, los fans y medios especularon que la empresa de papel desaparecería de la historia, sin embargo, el creador de ambas producciones, Greg Daniels, descartó dichas versiones.

“No es que ya no exista, es solo que ya no están en la sucursal de Scranton. Oscar sigue trabajando para Dunder Mifflin y en las escneas de ‘The Paper’ hay cajas de papel Dunder Mifflin. Como empresa, ahora forma parte de una empresa más grande llamada Enervate”, declaró en un encuentro con la prensa.

Hasta el momento no se ha dado a conocer cuándo se estrenará The Paper en México, pero se estima que el lanzamiento ocurra a finales de septiembre.

