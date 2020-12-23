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FOTOS | Te contamos todo lo que debes de saber sobre Lily Collins.
Lily Collins intentó ser Blancanieves para otra película, pero lo logró hasta que llegó la audición de “Espejito, Espejito”, te contamos esto y más aquí.
Lily Collins interpreta a Blancanieves en “Espejito, Espejito”, pero antes de lograrlo, intentó darle vida a esta princesa, pero para otra película, y fue bateada, pero no se rindió.
Nació en Inglaterra, pero tiene ascendencia judía, rusa, y alemana, aunque siendo una niña llegó a vivir a Estados Unidos junto a su madre.
Collins estudió periodismo en la Universidad de California, y ha escrito para publicaciones como Elle, Vogue, Seventeen, y también trabajó para televisión en Nickelodeon.
Algo que pocos saben, es que en dos ocasiones se enfrentó a Kristen Stewart para interpretar a Bella en la saga de Crepúsculo, y para ser Blancanieves en Blancanieves y el Cazador, pero en ambas audiciones se quedó fuera.
Sus cejas se han convertido en uno de sus atributos más sobresalientes, sin embargo, a ella no le gustaban y se sentía tan incómoda con ellas, que en algún momento llegó a quitárselas.
La sobresaliente actriz compartió datos sobre su vida personal en su libro autobiográfico, y algo que generó mucho impacto fue su revelación sobre los problemas alimenticios y de alcoholismo que enfrentó hace algunos años, no obstante, se ha enfocado en ayudar a personas con estos mismos padecimientos.
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Entre las actrices que admira se encuentran Audrey Hepburn, Meryl Streep, Natalie Portman, y la española Penélope Cruz.
La belleza de Lily no deja de sorprender, y es que además de ser embajadora de prestigiosas marcas de cosméticos, y de moda, fue elegida como una de las mujeres más bellas de acuerdo con la revista People en 2012.
Actualmente se encuentra felizmente comprometida, y pronto podríamos verla llegar al altar con su novio Charlie McDowell.
No te pierdas a Lily Collins en “Espejito, Espejito” por la pantalla de Azteca 7.