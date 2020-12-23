FOTOS | Te contamos todo lo que debes de saber sobre Lily Collins.

Lily Collins interpreta a Blancanieves en “Espejito, Espejito”, pero antes de lograrlo, intentó darle vida a esta princesa, pero para otra película, y fue bateada, pero no se rindió.

Nació en Inglaterra, pero tiene ascendencia judía, rusa, y alemana, aunque siendo una niña llegó a vivir a Estados Unidos junto a su madre.

Collins estudió periodismo en la Universidad de California, y ha escrito para publicaciones como Elle, Vogue, Seventeen, y también trabajó para televisión en Nickelodeon.

Algo que pocos saben, es que en dos ocasiones se enfrentó a Kristen Stewart para interpretar a Bella en la saga de Crepúsculo, y para ser Blancanieves en Blancanieves y el Cazador, pero en ambas audiciones se quedó fuera.

Sus cejas se han convertido en uno de sus atributos más sobresalientes, sin embargo, a ella no le gustaban y se sentía tan incómoda con ellas, que en algún momento llegó a quitárselas.

La sobresaliente actriz compartió datos sobre su vida personal en su libro autobiográfico, y algo que generó mucho impacto fue su revelación sobre los problemas alimenticios y de alcoholismo que enfrentó hace algunos años, no obstante, se ha enfocado en ayudar a personas con estos mismos padecimientos.

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Entre las actrices que admira se encuentran Audrey Hepburn, Meryl Streep, Natalie Portman, y la española Penélope Cruz.

La belleza de Lily no deja de sorprender, y es que además de ser embajadora de prestigiosas marcas de cosméticos, y de moda, fue elegida como una de las mujeres más bellas de acuerdo con la revista People en 2012.

Actualmente se encuentra felizmente comprometida, y pronto podríamos verla llegar al altar con su novio Charlie McDowell.

No te pierdas a Lily Collins en “Espejito, Espejito” por la pantalla de Azteca 7.