OFICIAL y CONFIRMADO: Tim Burton prepara su regreso al cine animado después de casi una década: ¿De qué se trata este nuevo proyecto?
El director de Frankenweenie trabaja en un nuevo proyecto animado, aunque su historia sigue siendo un misterio.
El cineasta y director Tim Burton confirmó que trabaja en un nuevo proyecto de animación, noticia que ha impactado entre los cinéfilos y fans de la animación, pues han pasado 10 años desde que el afamado director dirigió Frankenweenie (2012). De acuerdo con las declaraciones de Burton, se espera que pronto esté listo el guion, a pesar de que hasta ahora no se ha revelado la trama, los personajes o el estilo de animación que será utilizado para esta nueva entrega. No obstante, se ha mencionado que esta estaría inspirada fuertemente en México, a pesar de que esto aún solo se mantiene como un rumor.
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¿De qué tratará la nueva película de Tim Burton en animación?
A pesar de que no se han revelado detalles sobre la nueva cinta animada de Tim Burton, se espera que esta esté inspirada en su reciente visita a México, pues el cineasta reveló que el guion ya se encuentra en fase de escritura y, a pesar de que su tema exacto es un secreto bien guardado. Se espera que este proyecto capture la esencia mística y visual de lugares como Xochimilco y Tepoztlán, lugares en donde fue captado paseando al director.
Es con esta nueva entrega animada que se espera que Tim Burton marque su regreso al cine de animación y en especial a su característica técnica stop-motion y un enfoque artesanal "de regreso a lo básico".
¿Cuál fue la última película animada de Tim Burton?
Estrenada en 2012, la última película animada dirigida por Tim Burton fue Frankenweenie, cinta que fue realizada enteramente por animación cuadro por cuadro (stop-motion) y filmada en blanco y negro, en donde se adaptó en largometraje un cortometraje que el propio Burton había realizado en acción real en 1984. El filme narra la historia de Víctor Frankenstein, un niño apasionado por la ciencia que, por medio del poder de la electricidad, logra resucitar a su amado perro Sparky tras ser atropellado por un auto.