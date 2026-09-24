OFICIAL: Estreno de Gremlins 3 se RETRASA, ¿cuál es su nueva fecha, por qué se retrasó y quiénes estarán en el reparto?

Ya es oficial. El estreno de Gremlins 3 ha quedado oficialmente retrasado. La cinta de estas monstruosas criaturas tenía planeado su lanzamiento en cines el 19 de noviembre de 2027. No obstante, el estudio ha tomado la decisión de retrasar la fecha casi un año. Aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Cuál es la nueva fecha de estreno de Gremlins 3?

La tercera entrega de los Gremlins fue confirmada por el director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, en 2025. En aquel momento, se informó que la cinta llegaría a la gran pantalla en noviembre de 2027. No obstante, los fans de estas adorables y temidas criaturas tendrán que esperar un año más para ser testigos de la película, pues el largometraje llegará a cines hasta el 6 de octubre de 2028.

Todo lo que se sabe sobre el estreno de Gremlins 3: dirección, reparto y más

De momento, la trama y el elenco permanecen en secreto. No obstante, se ha dado a conocer que esta tercera entrega de los Gremlins correrá bajo la dirección del cineasta Chris Columbus. Cabe mencionar que Steven Spielberg regresa como productor ejecutivo, junto a Eleanor Columbus. El guión estará a cargo de Zach Lipovsky y Adam B. Stein (‘Final Destination: Bloodlines’).

‘GREMLINS 3’ has been delayed by almost a year to October 6, 2028.



• Chris Columbus is set to direct



• Zach Lipovsky and Adam B. Stein (‘Final Destination: Bloodlines’) are writing the script pic.twitter.com/lPspEMLfzv — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 23, 2026

¿En dónde ver las películas de los Gremlins en México?

Mientras los fans de la cinta de ciencia ficción esperan novedades sobre la próxima entrega, pueden disfrutar de las películas anteriores en plataformas digitales. Los largometrajes están disponibles para compra y renta en sitios como Prime Video y Apple TV.

¿De qué tratan las películas de los Gremlins?

La película original, de 1984, sigue la historia de Gizmo, una tierna criatura que fue obsequiada como regalo de Navidad. Al momento de regalarlo, hacen énfasis en que éste no debe mojarse ni exponerse a la luz y, mucho menos, alimentarlo después de la media noche. No obstante, el nuevo dueño rompe las reglas, lo que hace que Gizmo se multiplique en cientos de criaturas agresivas.

La segunda cinta, es bastante similar, aunque ahora está situada en un mundo más moderno y tecnológico. A lo largo de esta, Gizmo vuelve a mojarse por accidente, desatando un nuevo caos en la ciudad de Nueva York en los años 90s.