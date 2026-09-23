SPOILERS: Estos son TODAS las escenas extras que tiene la película Avengers Endgame: Encore

Esta semana está por llevarse a cabo el reestreno de la película que lo cambió todo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, pues se trata de Avengers Endgame: Encore, en la cuál tendremos un poco de material extra para que los fans de esta saga puedan entender bien lo que veremos en Avengers: Doomsday.

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De acuerdo con los hermanos Russo, este material extra será crucial para que puedas entender todo lo que se verá en la nueva película de Avengers y fans de todo el mundo han comenzado a comentar lo que se vio en las primeras funciones llevadas a cabo en Asia, donde destacan nuevo material que ha sorprendido a todo mundo.

¿Cuáles son las escenas extra en Avengers Endgame: Encore?

Según algunos insiders, son cuatro las escenas que le darían un nuevo rumbo a la película de Avengers: Doomsday, las cuales (SPOILERS) tratan de lo siguiente:



Steve Rogers y Loki: Durante la escena del pasado en la que Steve Rogers y Peggy Carter comparten su baile al final de Endgame, se escuchan golpes en la puerta, por lo que Steve se oculta y Peggy quien se encuentra con Loki, el cuál se ofrece a ayudarles, dejando en claro el peso que tendrá esta versión de Steve.



Durante la escena del pasado en la que Steve Rogers y Peggy Carter comparten su baile al final de Endgame, se escuchan golpes en la puerta, por lo que Steve se oculta y Peggy quien se encuentra con Loki, el cuál se ofrece a ayudarles, dejando en claro el peso que tendrá esta versión de Steve. Doctor Doom y Hulk: En un búnker subterráneo a 3 km de profundidad, Bruce Banner graba un video sobre su primer incidente como Hulk tras los eventos en Spider-Man: Brand New Day, aunque este es alcanzado por el Doctor Doom, lo que provoca que Bruce pierda el control y se transforme nuevamente en Hulk.



En un búnker subterráneo a 3 km de profundidad, Bruce Banner graba un video sobre su primer incidente como Hulk tras los eventos en Spider-Man: Brand New Day, aunque este es alcanzado por el Doctor Doom, lo que provoca que Bruce pierda el control y se transforme nuevamente en Hulk. Alerta multiversal en la TVA: Regresan los miembros de la TVA que vimos por última vez en la serie Mobius y se revela que en sus pantallas hay alertas de que el multiverso está colapsando por completo.



Regresan los miembros de la TVA que vimos por última vez en la serie Mobius y se revela que en sus pantallas hay alertas de que el multiverso está colapsando por completo. El origen del Doctor Doom con referencia a Iron Man: Una de las escenas más comentadas es la postcréditos, la cuál recrea una de la primera película de Iron Man (2008) donde Tony Stark forja su armadura con un martillo, aunque esta vez es Victor Von Doom forjando a martillazos la máscara de metal del Doctor Doom.

¿Cuándo se estrena Avengers Endgame: Encore en México?

Será este jueves 24 de septiembre que podremos disfrutar en salas de cine de todo México el reestreno de Avengers Endgame: Encore, película que marcará un antes y después previo a la llegada de Avengers: Doomsday, una de las entregas de todo el MCU más esperadas de los últimos años.