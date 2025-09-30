Los hermanos Russo revelan imagen del set de Avengers: Doomsday con un mensaje oculto

Los hermanos Russo, responsables de algunos de los mayores éxitos del MCU como “Infinity War” y “Endgame”, volvieron a encender la conversación con una simple publicación que realizaron en su cuenta de Instagram. De primeras parece una foto común y corriente del set, pero en realidad los cineastas revelaron detalles importantes que podríamos ver en la trama de la nueva película Avengers: Doomsday.

La imagen enigmática de los Russo

En la foto aparece uno de ellos en medio del set, rodeado de equipo de filmación, una foto común que incluso podría ser cualquier set de Hollywood. En la descripción, los hermanos Russo pusieron “Look hard…” que se podría traducir como “observa bien…”. Fue así como los fans se pusieron a observar con atención y descubrieron que los objetos que aparecen en la imagen parecen formar tres letras gigantes: A, V y X.

Crédito: The Russo Brothers IG / @therussobrothers

Los fans no tardaron en interpretar este guiño como una referencia directa a Avengers vs X-Men (AVX), una de las historias más explosivas de los cómics de Marvel. Lo que significa que en esta cinta podríamos ver una épica batalla entre los mutantes y los vengadores.

¿Vengadores contra mutantes en Doomsday?

En Avengers: Doomsday, los equipos ya confirmados sugieren un cruce monumental. Por un lado, los Vengadores clásicos y nuevos: Capitán América (Sam Wilson), Thor, Ant-Man, Spider-Man y los Thunderbolts. Por otro, los mutantes originales del cine: Cíclope, Bestia, Charles Xavier, Rondador Nocturno, Mística y Gambito, el choque sería inevitable.

Aunque el cómic original de Avengers vs X-Men gira en torno a la Fuerza Fénix y la locura desatada por los X-Men al obtenerla, todo apunta a que la versión cinematográfica explorará un conflicto diferente, adaptado a la situación actual en la que se encuentra el MCU.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

El estreno de Avengers: Doomsday está programado para el próximo 18 de diciembre de 2026, y cada detalle que los Russo comparten genera un frenesí de teorías. Lo cierto es que, tras años de especulaciones sobre la llegada de los X-Men al MCU, esta podría ser la película que finalmente los ponga cara a cara con los poderosos Vengadores.

¿Estás listo para lo que se viene en el MCU?

