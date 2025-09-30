¡Desde Taylor Swift hasta Chainsaw Man! Estas son las películas que se estrenan en cines en el mes de octubre del 2025

Si tú también disfrutas gastar tus pesos en entradas para el cine, el mes de octubre promete estar lleno de variedad para todos los gustos, pues habrá desde música, películas de terror y reestrenos llenos de magia. Acá te presentamos la lista de todo lo que se estrena en la pantalla grande este mes.

Estrenos en cines para octubre del 2025

Desde Taylor Swift hasta Harry Potter o Tron: Ares, estos son todos los estrenos que llegarán a los cines en el mes de octubre del 2025.

BTS 2019 Love Yourself: Speak Yourself - Estreno: 01 de octubre

El tour del 2019 que realizó BTS fue uno de los más grandes de su carrera, específicamente su presentación en Londres, donde por primera vez el Wembley se vio apantallado por una banda de k-pop.

La Sangre del Exorcista - Estreno: 02 de octubre

Una joven pareja con un bebé se mudan a su nuevo hogar, sin embargo, un terrible descubrimiento en su nuevo terreno los sumerge en un problema del que tal vez no salgan: una posesión demoniaca, violenta y llena de venganza.

BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered - Estreno: 02 de octubre

Una espectacular actuación al aire libre que capturó el espíritu de un verdadero festival. La calidez y la alegría de la celebración de su octavo aniversario regresan a la pantalla, manteniendo esa energía vibrante e inolvidable, tan propia de BTS.

Harry Potter y el Prisionero de Azkaban - Reestreno: 02 de octubre

De la prisión de Azkaban se ha escapado un peligroso mago: Sirius Black, quien es acusado de haber participado con Lord Voldemort en sus terribles crímenes. Harry Potter regresa al tercer año de Hogwarts y se verán frente a frente a este misterioso hombre.

Harry Potter y el Cáliz de Fuego - Reestreno: 02 de octubre

Harry Potter regresa a Hogwarts después de la Copa Internacional de Quidditch, pero ahora Voldemort está mucho más cerca de lo que pensamos y el torneo de los 3 magos podría poner a todos en riesgo.

Una historia de Amor y Guerra - Estreno: 02 de octubre

En esta película conocemos a Pepe Sánchez Campo, un empresario corrupto que está viviendo el resplandor de su vida, está a punto de casarse con el amor de su vida y todo apunta a que las cosas saldrán bien. Pero todo cambia cuando su obra es tomada por una guerrilla campesina que exige justicia, y habrá grandes repercusiones.

Avatar: El Camino del Agua - Reestreno 02 de octubre

La segunda entrega del universo de James Cameron llegó a cines en el 2022, y ahora regresa a la pantalla grande: Avatar, El Camino del Agua, la cual narra la historia de Sully y su familia, quienes tienen que librar una gran lucha para sobrevivir, mientras seguimos explorando los grandiosos paisajes que nos brinda Pandora.

007 GoldenEye - Reestreno 02 de octubre

Ourumov es un terrible villano quien se quiere hacer con el goldeneye, una arma de tipo nuclear que se utiliza para hacer inservibles cualquier tipo de tecnología, ahí es donde entra James Bond, quien con la ayuda de Natalya hará todo lo posible para destapar el plan malvado de Ourumov.

HIM: El elegido - Estreno 02 de octubre

Cameron es un prometedor mariscal de campo, quien rápidamente es notado e invitado para entrenar con la leyenda Isaiah White, en un campo aislado. Pero lo que parecía un entrenamiento intensivo se convierte rápidamente en un viaje de terror psicológico en donde Cam deberá cuestionarse qué está dispuesto a aceptar con tal de lograr la “perfección”.

The Official Release Party of a Showgirl | Taylor Swift - Estreno 03 de octubre

El estreno mundial y EXCLUSIVO del nuevo sencillo de Taylor Swift: “The Fate of Ophelia”, llega a la pantalla grande, donde además podrás disfrutar de imágenes del rodaje, nuevos videos y reflexiones inéditas de la cantante que ha revolucionado la industria musical.

El Payaso del Maizal - Estreno 09 de octubre

Quinn y su padre llegan a Kettle Springs con la esperanza de empezar desde cero, sin embargo, se topan con un pueblo bastante golpeado, en donde las cosas se ponen bastante turbias con Frendo, un payaso que se ha convertido en una leyenda local el cual comienza a matar a todo el grupo de amigos de Quinn.

Tron: Ares - Estreno 09 de octubre

En Tron: Ares conocemos el primer contacto físico del mundo real con la Inteligencia Artificial, aquí conoceremos a Ares, una IA que ha sido traída a la Tierra con una importante misión, pero las cosas no serán sencillas cuando noten que hay un defecto en el programa porque éste tiene ganas de vivir y parece comenzar a tener sentimientos.

Cacería de Brujas - Estreno 09 de octubre

Dirigida por Luca Guadagnino, “Cacería de Brujas” nos muestra la encrucijada en la que se encuentra una maestra, a quien su alumna estrella le confiesa que uno de sus compañeros de trabajo habría cruzado la línea con ella, y los secretos que ella guarda amenazan con salir a la luz.

La Libertad de Fierro - Estreno 09 de octubre

En este documental conocemos a César Fierro, un hombre que estuvo muchos años condenado a muerte pero quien recobró su libertad. Con todo y los desafíos César Fierro está dispuesto a encontrar la verdadera libertad, a pesar de haber pasado mucho tiempo completamente aislado de la sociedad.

Amores Perros - Reestreno 09 de octubre

Para conmemorar sus 25 años Amores Perros regresa al cine con una versión restaurada del clásico mexicano dirigido por Alejandro González Iñárritu.

Cuando el Cielo se Equivoca - Estreno 16 de octubre

Keanu Reeves, Seth Rogen, Aziz Ansari y Sandra Oh se unen en Cuando el Cielo se Equivoca, una película de comedia angelical donde Gabriel, un ángel guardián que no sabe hacer muy bien su trabajo, debe ayudar a Arj, pero esa ayuda sale mal y se enfrentan a problemas sociales y muchos enredos celestiales.

Mente Maestra - Estreno: 16 de octubre

Alrededor de 1970 un carpintero en banca rota planea su primer gran robo de arte, pero las cosas rápidamente se salen de control y si creía que su vida se había desmoronado ahora todo parece ir peor.

Mitski: The Land - Estreno 22 de octubre

Uniéndose al fervor de los conciertos en los cines, Mitski llega al cine con su presentación en el Fox Theatre que dio en Atlanta en el 2024. Este concierto ha sido calificado como ningún otro, pues Mitski monta una experiencia cinematográfica y una coreografía que domina cada rincón del escenario.

El Padre del Año - Estreno 23 de octubre

Andy Goodrich comienza a tener una vida complicada cuando la madre de sus dos hijos gemelos de 9 años es ingresada a rehabilitación, con problemas económicos deberá asumir toda la responsabilidad de su crianza y decide pedirle apoyo a su primer hija de su anterior matrimonio, quien decide apoyarlo pero se enfrenta a conocer a su padre como uno presente, cuando con ella no lo fue.

Frankie y los Monstruos - Estreno 23 de octubre

En lo alto de un pueblo se encuentra un castillo, en donde vive un profesor dedicado a traer a la vida a monstruos para luego olvidarse de ellos. En su lugar Frankie los cuida, pero todo cambia cuando el dueño de un circo lo invita a unirse como una nueva atracción, prometiéndole un cambio en su vida.

Chainsaw Man La Película, Arco de Reeze - Estreno 23 de octubre

El anime no se podía hacer esperar en este mes, y Chainsaw Man llega por primera vez a la pantalla grande con la secuela de la primera temporada del anime, ahora ya en el Arco de Reeze.

Paranorman - Reestreno 23 de octubre

Norman es un niño que tiene la habilidad de hablar con los muertos, pero su pueblo está siendo asediado por lo que parece ser una maldición zombie, y Norman tendrá que solucionarlo, aunque eso implique tener que lidiar con los adultos tontos que parecen no comprender la situación.

Nosferatu: Musicalizado En Vivo | Estreno 27 de octubre

El clásico de 1992 regresa a cines: Nosferatu, solo que ahora estará musicalizado completamente en vivo por Tripnotik|Gavilán Trevor, y promete ser una experiencia inolvidable.

6 Exorcismos - Estreno 30 de octubre

Una reportera se infiltra en un culto religioso para realizar una investigación, y es invitada a participar en un ritual secreto donde cada uno de los miembros del culto debe pedir un deseo y ofrecer un sacrificio.