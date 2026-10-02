¿La MEJOR película de Ryan Gosling? Este es el éxito taquillero que puedes ver en el menú de Prime Video HOY

Hoy en día hay pocos actores como Ryan Gosling que pueden presumir de una gran diversidad de títulos y géneros cinematográficos, pues aunque su rostro es uno de los más populares en todo el mundo, sus interpretaciones usualmente van hasta puntos extremos.

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Y sí, por años hemos visto la gran mayoría de sus éxitos taquilleros que han conquistado a todo el mundo, aunque pocas personas conocen una de sus mejores películas, pues se trata de la película de ciencia ficción “Project Hail Mary”, el cuál ha sido uno de sus trabajos más aclamados de los últimos años, misma que es considerada como una “joya” por fans y crítica, la cuál puedes ver en la plataforma streaming de Prime Video.

¿De qué trata la película de Ryan Gosling “Project Hail Mary”?

En esta película, Ryan Gosling interpreta a Ryland Grace, quien es un profesor de secundaria con un pasado intenso, el cuál despierta sin memoria dentro de una nave espacial llamada Hail Mary a años luz de la Tierra, dando un ambiente de desconcierto.

Poco a poco Ryland comienza a recordar lo que sucedió hasta darse cuenta de que es el único sobreviviente de una misión con el fin de preservar la especie ante la inminente llegada de organismos que consumen la energía del Sol, lo que condena la supervivencia del planeta.

|Sony Pictures

Durante su viaje conoce a Rocky, un carismático alienígena quien le revela que su planeta enfrenta el mismo problema, por lo que comienzan a trabajar en equipo con el fin de salvar a sus planetas.

¿Por qué es tan buena la película de Project Hail Mary?

No es un secreto que esta novela de Andy Weir tuvo un gran recibimiento hace 5 años que vio la luz al público, por lo que en poco tiempo consiguió una adaptación cinematográfica este 2026, la cuál fiel a su historia, trae a nuestro problemas de ciencia reales en los que Ryland Grace debe de poner al máximo su capacidad para intentar cumplir la misión.

Además de que la historia escrita es retratada de gran manera por la química de Ryan Gosling y James Ortiz (Rocky), quienes nos entregan una historia tanto emocionante como entretenida e intensa.

Por último, la producción de esta película fue muy bien recibida, pues la dirección a cargo de Phil Lord y Cristopher Miller lograron adecuar este universo con grandes tomas, efectos y una banda sonora que te atrapa, lo que la hace una de las mejores películas para ver en Prime Video.