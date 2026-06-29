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Link libre y GRATUITO para ver los partidos de 16avos del Mundial 2026, del 29 de junio al 03 de julio

Esta semana la Copa Mundial de la FIFA 2026™ te mantendrá al filo del asiento. Aquí te dejamos el link libre y gratis para ver los partidos de 16avos por la señal de Azteca 7.

⁠Link libre y GRATIS para ver los partidos de 16avos del Mundial 2026 del 29 de junio al 03 de julio
|Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Image

Escrito por: Matías Mena

Si la fase de grupos fue cardiaca, imagínate lo que nos espera en los partidos de 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Si no te quieres perder ni un solo minuto de esta segunda fase de la justa mundialista, recuerda que la podrás disfrutar en vivo y completamente gratis. Así que si ya tienes todo listo para emocionarte y aferrarte al filo de tu asiento, aquí te dejamos el link LIBRE y GRATIS que te llevará al sitio oficial de Azteca 7 para que los puedas disfrutar todos. Además, te recordamos que puedes disfrutarlo también en televisión abierta a través del Canal 7 de televisión abierta.

También te puede interesar: Alemania vs. Paraguay EN VIVO Azteca 7: dónde y cuándo ver GRATIS el partido del Mundial 2026

¿Qué partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se podrán ver gratis en Azteca 7?

La emoción del futbol está más viva que nunca y, si ya estás listo para vivir toda la experiencia de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, prepárate. Esta semana del 29 de junio al 3 de julio se vienen varios partidos que definirán la Copa Mundial de la FIFA 2026™ rumbo a la final. Las buenas noticias, como siempre, son que los podrás ver EN VIVO y GRATIS en compañía de los mejores narradores de México y el mundo.

Partido Alemania vs. Paraguay Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • Fecha: Lunes 29 de junio de 2026
  • Hora: 2:30 pm, tiempo del centro de México

Partido México vs. Ecuador Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • Fecha: Martes 30 de junio de 2026
  • Hora: 7:00 pm, tiempo del centro de México

Partido Estados Unidos vs. Bosnia Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • Fecha: Miércoles 1 de julio de 2026
  • Hora: 6:00 pm, tiempo del centro de México

Partido España vs. Austria Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • Fecha: Jueves 2 de julio de 2026
  • Hora: 1:00 pm, tiempo del centro de México

Partido Argentina vs. Cabo Verde Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • Fecha: Viernes 3 de julio de 2026
  • Hora: 4:00 pm, tiempo del centro de México

¿Qué podemos esperar de los partidos de la semana del 29 al 3 de julio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Las cosas comienzan a ponerse más difíciles para los equipos; ahora deberán enfrentarse a los dieciseisavos. Hasta ahora, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha estado llena de sorpresas, con equipos que califican por primera vez, impactantes derrotas a equipos poderosos y muchas cosas más. Sin embargo, las reglas del juego cambian y ahora una derrota podría significar la eliminación directa de este sueño. Recuerda que, si no te quieres perder ni uno solo de los partidos y disfrutar de los mejores comentarios y análisis del deporte, debes dar clic aquí.

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