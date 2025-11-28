Punisher en Spider-Man: Brand New Day: se filtra la escena clave que une a Frank Castle y Peter Parker

Una de las películas más esperadas del 2026 sin duda es la cuarta entrega del sorprendente Hombre Araña: Spider-Man: Brand New Day. Los rumores, las teorías y especulaciones no se detienen por nada del mundo y nuevas filtraciones traen a los fans más expectativas sobre el filme. Recientemente, filtraron que ya se sabe cuál será la participación de Punisher dentro de la película: se trata de una alianza que podría cambiar el tono de la trama y aquí te contamos todos los detalles.

Punisher llega a Spider-Man: Brand New Day: esto revelan las nuevas filtraciones

Así es, las dudas sobre el papel de Punisher en Spider-Man: Brand New Day al fin comienza a aclararse. De acuerdo con las filtraciones recientes, Frank Castle aparecerá en una escena clave junto a Peter Parker, donde ambos pelean contra agentes del Departamento de Control de Daños (DODC) que han sido manipulados mentalmente. Además, ahora se sabe que estos agentes estarían intentando liberar a Scorpion de prisión, un punto que conecta directamente con el camino más “street-level” que Marvel Studios había prometido.

La escena filtrada: Spider-Man y Punisher contra agentes controlados

De acuerdo con insiders como Daniel Richtman, forma parte de uno de los momentos de acción más intensos de la película. La presencia del DODC bajo control mental abre una interrogante importante: ¿quién está manipulando a estos agentes y con qué propósito?

‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’ will reportedly feature a scene where Spider-Man and the Punisher fight mind-controlled Damage Control agents.



These agents are attempting to free Scorpion from prison.



(Source: @DanielRPK) pic.twitter.com/uohJUXpm4L — MCU Film News (@MCUFilmNews) November 26, 2025

Scorpion, quien ha sido uno de los villanos más esperados desde su aparición inicial como Mac Gargan, vuelve a la trama, y su intento de escape sugiere que hay un cerebro maestro detrás moviendo las piezas.

¿Quién es el villano de la nueva película de Spider-Man?

Las filtraciones y rumores no son claros en este punto. Mientras algunos creen que se trata de una villana misteriosa, hay quienes no dejan de especular con la aparición de Mister Negative, especialmente por la conexión del título Brand New Day con el arco de cómics donde este antagonista es central.

En cuanto a esta revelación, solo queda esperar que fuentes oficiales confirmen contra quiénes se enfrentarán estos héroes el próximo 31 de julio de 2026.

