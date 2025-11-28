No es Vecna, es este el actormás odiado de Stranger Things 5

El primer volumen de Stranger Things 5 ya se estrenó y trajo otro dato bastante interesante, puesto que, los fanáticos de esta serie ya tienen al actor que sería el más odiado, hablamos del padre de Mike, Ted Wheeler, quien aparece en todas las campañas de esta historia.

IG: strangerthingstv

¿Por qué los fanáticos de Stranger Things no quiere a Mike Wheeler?

Todo se centra en el primer capítulo de la temporada de Stranger Things 5, y es que tras ver cómo es que Vecna tortura a Will; la siguiente escena se observa que están toda la familia Wheeler, de hecho, la hermana menor de Mike está jugando y su madre le dice que baje a toda la tropa, por lo que enseguida vemos a Joyce Byers, y a sus hijos.

En la siguiente escena se ve cómo es que todos desayunan, pero quien tiene una cara de pocos amigos es precisamente el padre de Mike. Después de este corte, se escucha a la voz de Robin quien narra cómo ha cambiado el pueblo de Hawkins, y cuando todos se marchan, el señor Wheeler le pregunta a su esposa cuándo se irán, a lo que su pareja le dice que no puede echarlos, y el padre de familia responde: “cómo si esa no fuera una opción”.

¿Quiénes son todos los personajes que han muerto en Stranger Things?

La primera muerte que sacudió a los fanáticos de esta historia fue la de Barbara Holland, esta chica amiga de Nancy es asesinada por un Demogorgon; la bestia la arrastra hasta el Upside Down y se la come.

El segundo en trascender es Bob Newby, el primer novio de la mamá de Will y Jonathan. Este personaje muere asesinado en la segunda temporada cuando intentan escapar del laboratorio de Hawkins, pero Bob se queda para activar el sistema eléctrico, sin embargo, queda acorralado por un grupo de demodogs.

Billy Hargrove es otra de las muertes muy impresionantes, el hermano mayor de Max muere bajo las patas de Mind Flayer y todo queda en un momento emotivo ya que fue un acto de redención.

Alexei también es asesinado en la tercera temporada de la serie, sin embargo, este ruso no fue privado de su vida por culpa de un monstruo, sino a manos de sus compatriotas, ya que tenía información valiosa.

Los otros personajes que también mueren son el Dr. Martin Brenner, quien es el padre de Eleven, el también villano muere en la temporada 4 y se sacrifica por Once. Chrissy Cunningham fue de las primeras víctimas directas de Vecna. Eddy Munson fue otra de las muertes que más pegó, el líder del club Hellfire.

