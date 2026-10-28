OFICIAL: Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan a Los Juegos del Hambre; ¿Qué se sabe sobre la nueva película?

Tras más de 11 años de ausencia se ha confirmado que Jennifer Lawrence regresa como Katniss Everdeen a la nueva película de Los Juegos del Hambre (Hunger Games), la cuál llevará por título “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha” (Sunrise on the reaping), misma que se estrenará en menos de un mes.

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Esta nueva historia no sólo traerá a Katniss de regreso, pues se ha confirmado que Josh Hutcherson también retomará su papel como Peeta Mellark, siendo que esta precuela podría explicar de otra manera los eventos vistos en las películas anteriores, por lo que te explicaremos qué podremos ver en esta entrega que llegará a cines el próximo 20 de noviembre.

¿De qué trata Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha?

Se sabe que esta película es una adaptación directa de la novela escrita por Suzanne Collins publicada en 2025, misma que está ambientada 24 años antes de los acontecimientos ya mostrados, por lo que tendremos un poco más del desarrollo de este mundo.

Esta historia inicia en el 50° aniversario de los Juegos del Hambre, en donde el Capitolio ha impuesto una regla aún más cruel contra los participantes, además de que tendremos la introducción a la época moderna de esta historia de acción y ciencia ficción.

¿Cuál es el reparto de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha?

Esta nueva película dirigida por Francis Lawrence, quien ya había trabajado con la franquicia anteriormente tendrá un cast nada envidiable, pues se contará con la participación de:

