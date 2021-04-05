Joaquin Phoenix: Las mejores películas en las que ha participado el talentoso actor de Hollywood.

Joaquin Phoenix, sin duda, es uno de los mejores actores de la actualidad, por lo que recordamos sus mejores participaciones en la pantalla grande.

Sin duda, para muchos la mejor de todas fue su protagónico en la cinta The Joker, con la que logró ganar su primera estatuilla dorada en los Oscar.

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Y es que la actuación del puertorriqueño, fue admirada por todo el mundo, pues personificó a la perfección al villano y enemigo número uno de Batman.

El Joker de 2019

Arthur Fleck es un hombre que le gusta mucho hacer reír a la gente, pero su carrera como comediante es un fracaso. El repudio social, la marginación y una serie de trágicos acontecimientos en su vida lo conducen a la locura y, finalmente, cae en el mundo del crimen.

Gladiador de 2000

Máximo es un general romano que desea volver a casa, pero el emperador Marco Aurelio quiere que sea su heredero en el trono. Esto hace que Cómodo ordene matar a su familia, por lo que Máximo escapa de la muerte y regresa a Roma como gladiador para vengar la muerte de sus familiares y seres queridos.

Hotel Rwanda de 2004

Paul Rusesabagina salva a más de 1200 refugiados tutsi del genocidio escondiéndolos en un hotel en la capital de Ruanda.

Ella de 2013

En Los Ángeles, un escritor muy desanimado crea una especial relación sentimental con el sistema operativo de su computadora, una intuitiva y sensible entidad llamada Samantha.

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En la cuerda floja de 2005

Cuenta la historia de Johnny Cash, quien tiene una fuerte relación con June Carter y lucha por salir de los vicios, mientras busca ser una estrella.

