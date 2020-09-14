Joaquin Phoenix volvería a interpretar al ‘Joker’ tras una supuesta oferta millonaria por parte de Warner.

Joaquin Phoenix dejó una gran impresión con su trabajo como el Joker en la cinta basada en la vida del villano, por lo que ahora la compañía cinematográfica Warner lo estaría convenciendo de que repita el rol.

De acuerdo con información revelada por el diario inglés The Mirror, Phoenix habría recibido una oferta millonaria para que regrese a la pantalla grande no con una, sino con dos secuelas de la cinta que alcanzó gran éxito en taquilla en 2019.

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Según los reportes sobre el caso, la oferta asciende a los 50 millones de dólares que, de ser real, sería la cifra más alta que haya recibido el actor de origen estadounidense.

La nota sobre el tema señala que la idea de Warner con Joaquin Phoenix se trata de un negocio a largo plazo.

Planean hacer dos secuelas en los próximos cuatro años, con un compromiso a largo plazo con Joaquin, su director de Joker, Todd Phillips, y el productor Bradley Cooper

Sin embargo, aunque los fans de Joaquin Phoenix añoran verlo nuevamente como Joker, la opción aún está en duda, ya que es sabido que el histrión es un artista que no gusta de las segundas partes, por lo que se hace más complicado que ésto se haga realidad.



Joker y su éxito

Joker alcanzó un éxito rotundo en taquilla y demostró que es una de las películas favoritas de gran parte de los fans del universo de DC, a pesar de que fue catalogada con clasificación ‘R’, que se refiere a los filmes con contenido fuerte.

Además, por su extraordinaria interpretación, Joaquin Phoenix logró el Oscar al Mejor Actor.

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