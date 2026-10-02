KPop Demon Hunters 2 prepara su llegada a los cines con un estreno espectacular: esto es todo lo que debes saber

Las Guerreras del KPop están listas para regresar y esta vez lo harán a lo grande con el estreno de KPop Demon Hunters 2, ya que tendrá un regreso cinematográfico amplio y global.

De acuerdo con las declaraciones de Ted Sarandos, ejecutivo de medios estadounidense adelantó durante el Bloomberg Screentime que la secuela tendrá una distribución teatral “muy amplia”, señalando que la cinta buscará tener una presencia importante en las salas del cine a nivel mundial.

Según medios especializados, la decisión no resulta casual, ya que la primera entrega consiguió convertirse en un fenómeno internacional y posteriormente tuvo funciones especiales en pantalla grande incluyendo una versión para cantar junto con todos los personajes. Este tipo de proyección consiguió una respuesta importante del público y demostró que los seguidores también querían vivir la historia fuera de casa.

¿Qué se sabe de la segunda película de KPop Demon Hunters?

Aunque el CEO de streaming, Ted Sarandos adelantó que esta nueva entrega llegará a los cines por ahora la historia de la continuación de HUNTR/X se mantiene bajo reserva. Sin embargo, se ha detallado que Maggie Kang y Chris Appelhans regresarán como directores, además de participar nuevamente en la escritura. Ambos fueron responsables de construir el universo de Rumi, Mira y Zoey.

Finalmente, la propia Kang adelantó que todavía existe mucho por explorar dentro de este universo, mientras Appelhans ha expresado su entusiasmo por continuar desarrollando a los personajes y llevarlos hacia una nueva etapa.

¿Cuándo se estrena KPop Demon Hunters 2?

Así como no se han revelados detalles de esta nueva historia, también se ha mantenido en reserva la fecha de estreno. Sin embargo, han empezado a crecer especulaciones de que este nuevo proyecto podría ser en 2029 pero debido a que faltan solo 3 años se han creado dudas si la producción estará lista para ese año.

En febrero de este año, representantes de Sony Pictures Animation señalaron que la fecha podría resultar demasiado ambiciosa debido al tiempo que requiere realizar una película animada de esta magnitud.