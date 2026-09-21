¿De qué trata ‘La Isla Olvidada’, la película MEJOR calificada del estudio que hizo ‘Shrek’ y ‘Kung Fu Panda’?

Es oficial, la cinta animada “La Isla Olvidada” ya se encuentra en salas de cine, esta película ha acaparado todos los reflectores ya que ha obtenido el puntaje más alto (100%) en Rotten Tomatoes, es por eso que en esta ocasión te decimos de qué trata y porque está siendo una de las más comentadas.

La Isla Olvidada: ¿De qué trata la película animada?

Esta película producida por DreamWorks y distribuida por Universal Pictures se centra en la historia de Jo y Raissa, dos inseparables amigas de la infancia que luego de pasar muchos años juntas su amistad tendrá que superar la prueba de la distancia ya que ambas deberán tomar caminos separados debido a que inician una nueva etapa escolar, mientras una planea quedarse en el pueblo la otra quiere irse al extranjero en busca de su sueño, sin embargo durante la celebración que realizan, antes de separarse, descubren un portal mágico hacia un mundo llamado Nakali el cual está inspirado en el folclore filipino. Este lugar esta lleno de monstruos, demonios y seres mitológicos, algo que ninguna de los personajes conoce.

Ante esta situación ambas querrán salir, pero para hacerlo deberán pagar un precio muy caro el cual será borrar recuerdos de su mentes como todas las vivencias y experiencias que han compartido a lo largo de los años.

Esta película fue dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado, quienes también participaron en el guión junto con el productor Mark Swift. De acuerdo con las declaraciones de los realizadores, esta cinta es “una carta de amor” a la cultura filipina. Algunos de los temas que retrata esta película es el crecimiento personal, la amistad, la separación, el olvido y la identidad por lo que es perfecta para cualquier persona; ya sea un pequeño, adolescente o incluso una persona adulta.

La Isla Olvidada: ¿Quiénes participan en el doblaje?

Esta película cuenta con grandes talentos como Esmeralda Soto, quién da vida al personaje de Josephine "Jo" Yuson mientras que Kenia Os interpreta a Raissa Molina. Por otro lado, dentro del reparto destacan las voces de María Renée Barrera, Ananda García, Mario Heras, Laura Torres, María José Guerrero, Noé Velázquez Pedroza, Rebeca Patiño, Enrique Cervantes, Arturo Islas, Cruz Contreras, solo por mencionar algunos de los actores de doblaje.

