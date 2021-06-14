La Noche de las Narices Frías: La película donde surgió Cruella

Con el estreno de Cruella en Disney Plus, se ha desatado una fiebre por este personaje, pero debemos decirte que no es nuevo, de hecho tiene 60 años de existencia. Aquí te contamos.

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Fue en 1961 cuando Disney estrenó la cinta animada La noche de las narices frías, también conocida como 101 Dálmatas. La historia giraba en torno a los dálmatas Pongo y Perdita, quienes tenían la misión de rescatar a sus amigos que estaban secuestrados por la mismísima Cruella Devil.

¡Así fue como esta villana apareció en pantalla por primera vez! Pero no fue la única, pues en 2003 se estrenó la segunda parte de esta historia animada.

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Fue también en 1996 y en 2000 cuando surgió una versión live action de la ya clásica historia. En aquella ocasión quien interpretó a Cruella de Vil fue la talentosa Glenn Close, cinta por la que por cierto fue nominada al Globo de Oro.

Lo mejor de todo es que tanto las cintas animadas, como las live action están disponibles en Disney + para que las disfrutes y conozcas las primeras versiones del popular personaje de Cruella.

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