La Cenicienta: 5 películas de esta princesa disponibles en Disney Plus

Una de las colecciones más populares de Disney Plus es la de películas de princesas, entre las que se encuentra La Cenicienta, la historia de una joven que con ayuda de su hada madrina y sus amigos animales, logra tener una noche mágica.

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Gracias a su éxito, Disney trabajó en nuevas cintas sobre ella ¡y todas están en su plataforma de streaming!

1. La Cenicienta (1950)

Esta es la primera película sobre Cenicienta que produjo Disney, se estrenó hace más de 70 años y es una de las favoritas.

2. La Cenicienta II: Un sueño hecho realidad (2002)

Pasó más de medio siglo para conocer qué había pasado con La Cenicienta después de su boda. Prepárate para tres cuentos y nuevas aventuras.

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3. La Cenicienta 3: Un giro en el tiempo (2007)

Si creías que Cenicienta estaba a salvo de su madrastra, ¡te equivocaste! Esta clásica villana vuelve e intenta sabotear a la princesa.

4. La Cenicienta de Rodgers y Hammerstein (1997)

La historia original, ¡volvió con una producción live action! Fueron Brandy Norwood, Whitney Houston y Whoopi Goldberg quienes le dieron vida a la princesa.

5. La Cenicienta (2015)

Ahora las protagonistas fueron Lily James y Cate Blanchet. Esta adaptación fue nominada al Oscar por Mejor Vestuario.

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