La película de terror protagonizada por un perro de la que todos están hablando (NO te la debes perder)

En el cine es común que los animales sean utilizados para representar extremos: desde símbolos de ternura, bondad y lealtad inquebrantable hasta criaturas demoníacas y amenazantes. Sin embargo, en la película Good Boy llega para romper con todos esos moldes.

Este filme promete convertirse en una de las grandes revelaciones del año, no solo por el hecho de tener como protagonista a un perro, sino también por ofrecer una perspectiva innovadora que redefine la manera de contar historias dentro del género de terror.

¿De qué trata Good Boy?

Cuando un perro hace algo bien, lo habitual es recompensarlo con una caricia o la frase “buen chico”, reforzando así el lazo entre dueño y mascota. Y aunque el protagonista de esta historia también recibe esa ternura, poco tiene de adorable el contexto en el que se mueve.

Good Boy llega para terminar con los moldes tradicionales del cine de terror y demostrar que, incluso en un género dominado por el miedo, el protagonista también puede ser entrañable.

Según The Hollywood Reporter, “Indy” es protagonizado por un perro valiente y fiel cuya vida cambia cuando su dueño, “Todd” (Shane Jensen), se traslada a la antigua cabaña de su abuelo después de enfrentar una situación crítica relacionada con el cáncer.

Las advertencias de su hermana “Vera” (Arielle Friedman), quien cree que la casa está embrujada, y los años de abandono que le dan un aire tétrico al lugar, pero aun así parecen no afectarle a “Todd”, quien subestima cualquier señal de peligro.

Fuente: Pinterest

Sin embargo, el can lo percibe todo: las miradas que lo acechan en la penumbra, las sombras que se deslizan por los rincones y los misteriosos ruidos que provienen del sótano. La cámara, dirigida por Wade Grebnoel, sigue la perspectiva del perro, mostrando la acción desde su altura y transmitiendo tanto el misterio como la vulnerabilidad de su experiencia.

¿Por qué la película de terror es protagonizada por un perro?

La tensión en la película Good Boy se construye de manera sutil y constante: cada gesto de “Indy” (un curioso giro de cabeza, un leve gruñido o un instante de silencio) se convierte en un indicio cargado de miedo. Así lo destaca la crítica de IndieWire.

El diseño de sonido refuerza esta sensación de forma impactante, resaltando tanto los ruidos extraños de la casa como los propios sonidos del perro, creando una atmósfera intensa y envolvente.

Sin embargo, lo que realmente brilla es la actuación del perro: con sus ojos profundos y orejas caídas, transmite miedo, ternura y una lealtad inquebrantable hacia Todd. Por eso, los aficionados al cine de terror esperan su estreno con gran entusiasmo.

¿Cuándo sale Good Boy en cines de México? Esto se sabe de la fecha de estreno

Se sabe que en Estados Unidos la película llegará a los cines el 3 de octubre de 2025, mientras que en el Reino Unido está prevista para una semana después. En México aún no hay fecha confirmada, pero la expectativa y la ansiedad entre los espectadores continúan creciendo.