La creadora de KPop Demon Hunters habló sobre el live action (spoiler: no es lo que esperabas)

El mundo no ha sido el mismo desde su estreno a finales de junio, KPop Demon Hunters se ha convertido en un auténtico fenómeno que ha cautivado a millones. La película animada no solo es la más vista en la historia de la popular plataforma de streaming, sino que también hizo historia en la música, ya que su banda sonora alcanzó el número uno en Billboard y logró colocar cuatro canciones en el Top 10 del Hot 100, algo que nunca había sucedido con un soundtrack.

KPop Demon Hunters y el fenómeno que conquistó al mundo

Las canciones son tan rítmicas y pegajosas que personas de todas las edades las escuchan día y noche. De hecho, el tema principal, “Golden”, ya lleva más de ocho semanas en el primer lugar de las listas, mientras que la versión sing-along lanzada en cines recaudó 18 millones de dólares en un solo fin de semana.

Con este éxito, los fans han pedido más, secuelas, música e incluso, hay quienes ya sueñan con un live-action.

Maggie Kang: “El live action no funcionaría”

Con semejante éxito, era cuestión de tiempo antes de que los fans empezaran a pedir una versión live action. Pero Maggie Kang, creadora, guionista y codirectora de la película, dejó muy claro que no está interesada en que eso suceda. “Hay muchos elementos del tono y la comedia que solo funcionan en animación. Es difícil imaginar a estos personajes en un mundo real. Sería demasiado terrenal, y simplemente no funcionaría para mí”, declaró Kang en entrevista con la BBC.

Su compañero de dirección, Chris Appelhans, coincidió con ella: “La magia de la animación es que puedes crear personajes con atributos imposibles. Ver a Rumi hacer una broma, cantar y dar una patada giratoria segundos después es algo que solo el formato animado permite.”

¿Habrá secuela de KPop Demon Hunters?

Con esas declaraciones, queda claro que un live action de la cinta está completamente descartado. Pero no todo es malo, pues hay buenas noticias: La plataforma de streaming y Sony ya están en conversaciones para desarrollar una secuela animada.

Kang explicó que la primera película se centró en Rumi, la vocalista de Huntr/x, pero que aún hay muchas historias que contar sobre sus compañeras Zoey y Mira. “Tenemos mucho material preparado. Este fue el viaje de Rumi, pero existen pasados muy interesantes para Zoey y Mira que quedaron fuera por cuestión de tiempo.” Afirmó.

¿Te emociona una secuela del filme?

