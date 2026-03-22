Lanzan NUEVA muñeca de K-pop Demon Hunters: ¡Vota y elige cómo será el diseño!

El fenómeno de las K-Pop Demon Hunters no para. Tras confirmarse una segunda entrega de la cinta y arrasar en la temporada de premios, las Guerreras Kpop tendrán una NUEVA muñeca y los fans podrán elegir el diseño de la misma a través de una sencilla votación en línea en el sitio web de Mattel Creations, donde ya se han publicado los bocetos. Entre las opciones disponibles se encuentra Jinu en su versión demoníaca y Mira con su bolsa para dormir.

¿Hasta cuándo se puede votar por la nueva muñeca de Kpop Demon Hunters? Estos son los diseños

La votación permanecerá abierta hasta el jueves, 26 de marzo, a la 1:59 a.m. (hora del centro de la Ciudad de México). Los diseños disponibles son Demon Jinu y Sleeping Bag Mira. El primer boceto está inspirado en la actuación de “Your Idol” de los Saja Boys, mientras que el segundo hace referencia al icónico saco de dormir de la integrante de HUNTR/X, quien viste un body negro debajo. El diseño ganador será anunciado el viernes 27 de marzo. Así luce cada juguete:

Clear looks at the Mattel Creations K-Pop Demon Hunters Fan vote Sleeping Bag Mira and Demon Jinu dolls via GirliesandGhoulsII



Does this sway your vote at all? https://t.co/3ij1yf9Sw5 pic.twitter.com/5CBdFFbH7S — Sad Patron (@SeeingMount) March 19, 2026

¿Cuándo se podrá comprar la nueva muñeca de las Guerreras Kpop?

Una vez que se anuncie el diseño ganador, se abrirá una preventa a finales de 2026. De tal modo que los fans de Kpop Demon Hunters puedan disfrutar de esta nueva colección en 2027. "Buscamos looks icónicos que encanten a los fans de contenido que no hayamos hecho, y que realmente se beneficien de un tratamiento de muñeca de colección", se lee en el portal de la compañía.

El fenómeno de K-Pop Demon Hunters

Desde su estreno en streaming en junio de 2025, la cinta de Chris Appelhans y Maggie Kang no ha hecho más que acumular éxitos. La película de las queridas HUNTER/X arrasó en la temporada de premios como Mejor Película Animada; mientras que su banda sonora original también fue altamente reconocida. “Golden” triunfó como Mejor Canción Original en los Oscar, Golden Globes y Critics Choice Awards, además de llevarse un Grammy, convirtiéndose en la primera canción de K-Pop en la historia en ganar un gramófono dorado… ¡Ni BTS tiene uno!

Gracias a su gran impacto, se ha confirmado una segunda película de KPop Demon Hunters, misma que llegará en 2029 y volverá a contar con la dirección de Maggie Kang y Chris Appelhans.