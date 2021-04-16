Las 5 películas de Disney Plus nominadas a los Premios Oscar 2021 ¿Ya las viste?

Disney Plus se llevó cinco nominaciones a los Premios Oscar 2021, con algunos de sus mejores contenidos del año. Conoce cuáles fueron estas películas (y un cortometraje), que fueron reconocidos por los Premios de la Academia, los más importantes en el cine a nivel mundial. ¡No te los puedes perder, así que toma nota!

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1. Soul

Esta película sobre un maestro de música y frustrado músico de una banda que vive una aventura que cambia completamente su vida, recibió tres nominaciones. Mejor Película Animada, Mejor Banda Sonora y Mejor Sonido.

2. Mulan

El esperado live action de este clásico de Disney sobre una valiente guerrera, obtuvo dos nominaciones. Mejores Efectos Especiales y Mejor Diseño de Vestuario.

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3. El Único y Gran Iván

La adaptación de Disney del galardonado libro sobre un gorila muy especial y que nos deja una gran enseñanza sobre la amistad, fue nominada por Mejores Efectos Especiales.

4. Madriguera

Nominado a los Oscar por Mejor Cortometraje Animado, esta es la historia de una conejita que se lanza a cavar la madriguera de sus sueños, encontrándose con algunas dificultades y aprendiendo una importante lección.

5. Unidos

Originalmente lanzada por Disney en cines en 2020, esta película llegará a Disney+ este 2021 y fue nominada como Mejor Película Animada.

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