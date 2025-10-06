Frankie Muniz, Tom Welling y Elijah Wood conquistaron México en la DesertCon 2025

Este fin de semana fue verdaderamente emocionante en Monterrey y es que se convirtió en el epicentro geek con la primera edición de la DesertCon 2025, la convención más grande del norte de México dedicada al anime, los cómics y la cultura pop. El evento fue realmente emocionante y recibió a figuras muy queridas en el mundo geek, entre las que destacan Frankie Muniz, Tom Welling y Elijah Wood.

Así fue la visita de Frankie Muniz, Tom Welling y Elijah Wood a México

Como ya mencionamos, el evento, que tuvo lugar en la Nave Lewis del Parque Fundidora, contó con invitados de lujo: Tom Welling (Smallville), Frankie Muniz (Malcolm el de en medio) y Elijah Wood (El Señor de los Anillos), quienes convivieron con miles de fans, firmaron autógrafos y compartieron anécdotas inolvidables.

Elijah Wood habló sobre su regreso como Frodo

El primero en subir al escenario fue Elijah Wood, quien muy amablemente respondió preguntas de los asistentes y habló sobre su esperado regreso como Frodo en “The Hunt for Gollum”, la nueva precuela de El Señor de los Anillos que llegará en 2027 y contará igualmente con el regreso de Ian McKellen (Gandalf). “No puedo decir mucho, pero hay mucha gente talentosa detrás del proyecto. Es emocionante volver a reunirnos y sé que los fans van a estar muy felices”, comentó el actor.

Wood también recordó su última visita a Monterrey hace 11 años, cuando se presentó como DJ en el Monterrey City Fest con su proyecto Wooden Wisdom: “La música es una gran parte de mi vida. Es algo muy distinto al cine, pero que me encanta”.

⭐️ ¡Locura por #TomWelling en #Monterrey! 🤩



El actor recordado por su participación en la serie de #Smallville y las películas de #MásBaratoPorDocena se encuentra en tierras regias, ya que es uno de los invitados internacionales de la #DesertCon2025 ✨.



📹: @maurimorales93 pic.twitter.com/i4Xg5Dxd5U — POSTA Entretenimiento (@POSTAEntre) October 5, 2025

Tom Welling recordó su etapa en Smallville

El sábado por la tarde fue el turno de Tom Welling, quien llegó al escenario con el elegante sombrero vaquero que últimamente lo caracteriza y su enorme y encantadora sonrisa. El actor recordó su salto a la fama con Smallville, donde interpretó a Clark Kent durante 10 temporadas. “Nunca me dijeron que duraría tanto. Fue una gran sorpresa el éxito que tuvo”, confesó entre risas.

Los mexicanos tienen un cariño muy especial hacia el actor, el cual se hizo evidente durante su charla, pues el público no dejó de ovacionarlo. Fue tanta la emoción de algunos presentes que incluso una joven pareja tuvo como testigo de su amor al actor, al comprometerse frente al él.

Frankie Muniz cierra con broche de oro

Finalmente, el gran día llegó, el domingo fue el turno de Frankie Muniz, quien sostuvo una amena charla con los fans regiomontano. El actor es muy recordado y querido por su papel como el protagonista de Malcolm el de en medio promete revivir la nostalgia de toda una generación que creció con sus aventuras en televisión. Cabe destacar que uno de los momentos más divertidos para los fans fue una imagen que se viralizó del actor que disfrutó de la comida tradicional de Monterrey.

¿Quién fue tu favorito?

También te puede interesar: ¿Robert Pattinson se une al universo de Spider-Man? Esto es lo que sabemos del rumor que enloqueció a los fans