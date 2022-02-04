Muere Pedro D’Aguillón Jr, actor de doblaje de Alf.

Por segunda vez en la semana, el mundo del doblaje nos da una mala noticia, pues la tarde de este jueves se dio a conocer la muerte del actor Pedro D’Aguillón Jr., a los 74 años.

La noticia fue comunicada por medio de las redes sociales, donde conocidos y familiares del locutor comunicaron su deceso. Recordemos que esta noticia se da a conocer un día después de la muerte de la también actriz de doblaje Mónica Villaseñor.

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Famosos del doblaje mexicano despiden a Pedro D’Aguillón Jr.

Uno de los primeros en compartir la noticia fue el actor Lalo Garza, quien por medio de su cuenta oficial de Twitter, lamentó la noticia de su amigo y compañero.

Ya, por favor... no puedo más, ahora Pedrito... El doblaje vive una época muy oscura. Se nos acaba de ir otro grande del doblaje. Vuelta alto, Pedro D’Aguillón

Tras esta inesperada noticia, varios amigos y compañeros se pronunciaron al respecto, tal y como lo hizo René García, quien fuera su compañero durante muchos años en distintas series animadas.

Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del Gran Artista: Pedro D'Aguillon Jr. Actor, Locutor y profesional de la voz de #DoblajeMexicano con casi 50 años de carrera artística.

Aquí algunos personajes que serán su gran legado, DEP pic.twitter.com/qyEBkKIrF8 — Doblaje Mexicano (@ytadobmex) February 3, 2022

Con el corazón apachurrado. Sigo en shock. Don Peter querido, lo vamos a extrañar mucho

Por otra parte, la cuenta oficial de Doblaje Mexicano confirmó la lamentable pérdida y ofreció unas palabras en honor a Pedro D’Aguillón Jr.

Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del Gran Artista: Pedro D’Aguillón Jr. Actor, Locutor y profesional de la voz de #DoblajeMexicano con casi 50 años de carrera artística. Aquí algunos personajes que serán su gran legado, DEP

¿Quién fue Pedro D’Aguillón Jr.?

El actor de doblaje, Pedro D’Aguillón Jr., nació el 22 de noviembre de 1947 en Monterrey, Nuevo León.

A lo largo de su trayectoria fue director, locutor y uno de los actores de doblaje más reconocidos en México, con una carrera llena de triunfos por casi treinta años.

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¿Cuáles eran los personajes más famosos de Pedro D’Aguillón Jr.?

Entre los personajes que más destacan en la carrera de Pedro D’Aguillón jr. se encuentran: Freddy Krueger en Pesadilla en la calle del infierno, Dan Aykroyd, y de Willy Tanner en ALF, Oognway de Kung Fu Panda 3, Sylvester Stallone en Rambo, Ceasar Flickerman en Los Juegos del Hambre, Capitán Tucker en Yo los declaro marido y... Larry y Sid Garner en ¿Qué pasó ayer?, solo por mencionar algunos.

