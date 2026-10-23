Los Otros REGRESA a cines de México por su 25 aniversario: ¿cuánto tiempo durará en cartelera y en qué ciudades se proyectará?

Protagonizada por Nicole Kidman y estrenada en el 2001, Los Otros se ha convertido en una de las películas de terror a las que uno puede volver y volver, más aún si no eres muy fan de las cintas de terror actuales que podrían estar repletas de jumpscares. Dirigida por Alejandro Amenábar, Los Otros celebra ya 25 años desde que vio la luz por primera vez, y es por eso que regresa a ser proyectada en cines de México en formato 4K, una oportunidad que no hay que desaprovechar menos estando en vísperas de Halloween.

Desde el 22 de octubre Los Otros ya está disponible en salas seleccionadas de cine de México, y se estima que dure proyectada entre una semana y media o dos. El listado de las ciudades donde podrá verse te lo presentamos a continuación:



Aguascalientes

Baja California

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Coahuila

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

¿Cuánto cuestan los boletos para ver 'Los Otros' en cines?

Recuerda que cada cine maneja distintas salas en donde se ofrecen diferentes formatos, es por eso que el costo del boleto para que puedas ver 'Los Otros' varía de entre los 89 pesos mexicanos a los 180 pesos. Te sugerimos que consultes tu complejo favorito para que puedas estar seguro de los precios.

¿De qué trata 'Los Otros'?

Los Otros nos transporta al año 1945, finalizando la Segunda Guerra Mundial. En esta línea de tiempo nos encontramos con Grace Stewart, interpretada por Nicole Kidman, y sus hijos, estos últimos sufren de una muy rara enfermedad que no les permite estar expuestos a la luz del sol, por lo que todos los que viven dentro de la mansión Stewart viven en la penumbra total, alumbrados solo por la luz de las velas.

Tres nuevos sirvientes llegan a ayudar a la señora Grace con la casa, pero cosas extrañas empiezan a suceder, los niños aseguran ver más gente viviendo con ellos y los ruidos inquietan a la misma dueña de la casa, mientras espera impaciente el regreso de su esposo. El plot del final ha sido uno de los más impactantes en la historia del cine, y si no te ha tocado disfrutar de esta película te sugerimos que corras a verla.