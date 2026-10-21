A 10 días de Halloween: 10 escenas de películas de terror que causaron CONMOCIÓN en generaciones, desde Cementerio de Mascotas hasta BeetleJuice

Desde clásicos como Cementerio de Mascotas, hasta títulos modernos como Weapons, las películas de terror se han convertido en el género predilecto en octubre, sobre todo en las vísperas de Halloween, días en los que no podemos desaprovechar la oportunidad de buscar algo para espantarnos aunque sea un poco, o para recordar las sensaciones de títulos que vimos cuando fueron estrenados y que, en definitiva, causaron conmoción en los cinéfilos. Es por eso que te presentamos nuestro top 10 de escenas que sí o sí marcaron a los amantes del terror.

1. La muerte de Gage en 'Cementerio de Mascotas'

Todos sabíamos lo que iba a pasar cuando vimos a Gage con su bonita cometa y luego descubrimos al tráiler que iba a toda velocidad por la carretera, lo sabíamos y esperábamos que no sucediera. En definitiva esta escena se convirtió en una de las predilectas para todos aquellos amantes del horror clásico y seguramente causó un terrible estrés cuando se estrenó la película en 1989.

2. El Exorcismo de Regan en 'El Exorcista'

Ya sea que hayas visto la película cuando eras pequeño, o si te tocó verla por allá de 1973 en el año que se estrenó, cuando Regan gira por completo su cabeza es, en definitiva, un momento que marcó para siempre lo que ahora consumimos en las películas de terror, y es que para ser una película de su tiempo 'El Exorcista' podría no parecer ahora tan terrorífica como en ese entonces, pero sus efectos son dignos de aplaudirse.

3. La primera llamada de Ghostface a Drew Barrymore

El género Slasher no podría ser lo que es ahora sin la saga de Scream, con cientos de escenas que valen cada segundo, pero si tenemos que escoger le damos la corona a la primera llamada de Ghostface en la saga, donde habla con Casey y le hace un interrogatorio con los clásicos del terror de ese entonces.

4. La escena del baño en 'IT' de 1990

¿A quién no le dio muchísimo miedo meterse a bañar luego de ver una de las escenas más icónicas de 'IT' con Tim Curry? Si bien al tratarse de una película de 1990 a generaciones actuales podría no darles el mismo miedo, pero para todos los niños que crecimos en los 90 e inicios de los 2000, cerrar los ojos al bañarse se sintió como invocar a Eso para que también se nos apareciera por la coladera de la ducha.

5. La montaña rusa en 'Destino Final'

Destino Final 3 podría considerarse una de las mejores entregas de la saga de Destino Final, y entre las tantas escenas icónicas que tiene la que más impacto ha causado a lo largo de los años es, en definitiva, la de la montaña rusa. Desde la forma de contarla en donde parece que todo sale mal realmente y luego cómo nos damos cuenta que se trataba en realidad de una premonición de Wendy.

6. Cuando Marcus persigue Justine

Sabemos perfectamente que Weapons se la llevó por completo el personaje de Gladys, pero no podemos negar que una de las escenas que más quedaron en nuestra memoria y que incluso nos vendieron en el trailer antes de su estreno, es cuando Marcus está bajo el control y los deseos de Gladys, y persigue con los ojos ensangrentados a la pobre Justine.

7. Riley siendo poseído en Talk To Me

Una de las películas de terror que más ha dado de qué hablar en los últimos años, donde se aplaude el desarrollo de los personajes, la creación de atmósfera y combinan perfectamente la viralidad de las redes sociales con el terror, en una escena donde sabíamos que todo iba a salir mal y que aún así terminó por sorprendernos a todos.

8. El primer ataque en 'Tiburón'

Dirigida por el increíble Steven Spielberg, 'Tiburón' se mantiene como una de las películas de terror más importantes desde su estreno en 1975, y ese primer ataque a la nadadora nocturna en el mar se quedará en la memoria de muchos por un largo tiempo.

9. Chucky no necesita baterías

Chucky, estrenada en 1988, es y será un clásico de las películas de terror enfocadas en objetos o muñecos diabólicos, que querramos o no, han marcado generaciones de niños que crecen con un terror casi palpable del miedo a muñecos parecidos a Chucky. Y la escena que se lleva la película es en definitiva cuando la mamá nota que Chucky no es un muñeco normal, al moverse sin baterías.

10. Day-O en Beetlejuice

Este musical de terror-comedia es una de las obras maestras dirigidas por Tim Burton, en donde nos enseña una escena de posesión como ninguna otra: donde los poseídos no pueden detenerse y se ponen a cantar 'Day-O' del cantante Harry Belafonte.