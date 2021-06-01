LUCA, la nueva historia de Disney y Pixar, ¡solo en Disney Plus!

A partir del 18 de junio, el nuevo largometraje de Disney y Pixar estará disponible en Disney+, ¡y no te lo puedes perder! ¿Por qué? Aquí te decimos:

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1. La historia

Como todas las cintas de Disney, ¡LUCA tiene una maravillosa historia! Trata sobre Luca, un niño de 13 años que está a punto de vivir un verano como ninguno al lado de su mejor amigo, al descubrir un nuevo mundo acuático.

2. Los valores

Luca, es una cinta sobre la amistad y es que a lo largo de la historia, vemos cómo se refuerzan las relaciones del protagonista. Además, habla sobre el valor de la resiliencia, pues Luca afronta su paso de la niñez a la adultez, desarrollando habilidades positivas.

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Luca de Disney y Pixar | Tráiler Doblado | Disney+

3. El elenco

La nueva producción de Disney, ¡cuenta con un gran talento! Algunas de las voces que interpretaron a los personajes de esta cinta son Jacob Tremblay como Luca Paguro, Jack Dylan Grazer como Alberto Scorfano y Emma Berman como Giulia Marcovaldo.

4. Los creadores

Esta cinta fue dirigida por Enrico Casarosa, nominado al Oscar por el corto animado “La Luna”. Fue producida por Andrea Warren, quien trabajó en cintas como “Lava”. Las partituras musicales estuvieron a cargo de Dan Romer, compositor de "Maniac". Creadores talentosos, ¡que harán que valga la pena ver Luca!

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