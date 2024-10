Maléfica 2: El hada malvada que se hizo buena ¿Volvió a ser villana?

En el 2014 fue la primera entrega de ‘Maléfica’ y todo había quedado realmente claro, se había desmentido la historia del hada que siempre fue vista como la villana del cuento clásico de ‘La bella durmiente'; sin embargo, en el año 2019 se estrenó ‘Maléfica: dueña del mal’, donde todos nos preguntamos ¿Maléfica volvió a ser una villana?

¿Maléfica realmente es una villana?

En la primera película de Maléfica nos quedó realmente claro el porqué de las decisiones de la villana del cuento de hadas, no eran tan mala como pensábamos, pero nadie se imaginaba el gran revuelo y emoción que causaría su segunda entrega, pues todos suponían que ya no había una historia que contar y el director Joachim Rønning, nos impresionó. Se vive nuevamente una guerra en la que Maléfica es una de las más afectadas, pues el mundo de las hadas y el de los humanos tienen un enfrentamiento muy fuerte, por lo que todos pensarían que Maléfica es nuevamente la villana de la película, pero no es así, todo tiene una explicación, el amor y el cuidado hacia la princesa Aurora y por supuesto para defender a los suyos.

La enseñanza que nos deja ‘Maléfica 2: Dueña del mal’

Maléfica 2 no es la continuación de la primera película, sino que es una historia totalmente nueva, donde la princesa Aurora interpretada por Elle Fanning está en una nueva etapa de su vida, donde se ve más que enamorada y quiere unir su vida con el príncipe Felipe. Maléfica ha cuidado por años a Aurora de todos los peligros a los que podría estar expuesta, pero ahora que ve a su pequeña ahijada alejarse un poco de ella, le cuesta. Lo que en la vida real, nos recuerda al desapego que tienen los padres con los hijos cuando se van de casa o empiezan nuevas etapas, se piensa en todos los riesgos posibles que podrían correr, pero así como Maléfica, se puede dar el paso a la aceptación de que todos crecen y deben seguir su propio camino dejando el temor y afrontando los desafíos de los mismos padres.

