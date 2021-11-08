¿Cuáles son las películas de Disney-Pixar que retratan a Latinoamérica?

Múltiples productores y directores se han sentido atraídos por las maravillas de Latinoamérica, que destaca por la diversidad de sus habitantes, naturaleza, cascadas e infinita cultura.

Disney no se ha quedado atrás, ya que retrata la riqueza de Latinoamérica en algunas de sus producciones más especiales.

Coco

Coco está inspirada en los lugares más emblemáticos de México como San Andrés Mixquic, Michoacán, Guanajuato y más. Por si fuera poco, esta cinta dirigida por Adrián Molina y Lee Unkrich también retrata nuestra mágica tradición de Día de Muertos.

El libro de la vida

Esta cinta producida por Guillermo del Toro también retrata a México y su tradición de Día de Muertos. Personajes como los alebrijes, la catrina, perros xoloitzcuintle y otros cobran vida en esta producción animada de 20th Century Studios, que ahora pertenece a Disney.

Encanto

Encanto es la reciente producción de Disney que retrata las maravillas de Colombia como su cultura, sus paisajes, su arquitectura, su gastronomía y más. La cinta retrata la historia de la familia Madrigal y una noble joven en busca de su verdadero talento oculto.

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Up: una aventura de altura

Las Cataratas del Paraíso no existen, pero están inspiradas en la cascada más alta del mundo llamada Salto Ángel en Venezuela. La atracción natural tiene 979 metros de altura y fungió de inspiración para retratar las aventuras de Carl Frederickson.

Río

Esta cinta, dirigida por Carlos Saldanha, toma de inspiración a Brasil, sus paisajes, música, colores, naturaleza y animales.

La trama busca crear conciencia sobre la conservación de las especies, pero siempre mostrando el lado más colorido y natural de Brasil. Esta cinta también fue retratada por 20th Century Studios, ahora de Disney.

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