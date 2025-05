Pedro Pascal vuelve al cine con Materialists: no te pierdas el primer tráiler

Pedro Pascal no se detiene. Tras consolidarse como uno de los actores más populares de la actualidad gracias a “The Mandalorian”, “The Last of Us” y “Narcos”, el chileno vuelve a la gran pantalla con “Materialists”, una nueva propuesta cinematográfica que ya lanzó su primer tráiler oficial.

La cinta es escrita y dirigida por Celine Song, quien ya estuvo nominada al Oscar en las categorías de Mejor Película y Mejor Guion Original en 2023. Esta es la segunda película en su filmografía, por si no la conoces, ella es una cineasta surcoreana con una sensibilidad muy especial para contar historias de amor.

“Materialists” el tráiler de la nueva película de Pedro Pascal

La sinopsis oficial de A24 nos revela que la película trata sobre una joven y ambiciosa casamentera de Nueva York que se encuentra dividida entre elegir quedarse con la pareja perfecta o su ex imperfecto. Con este nuevo avance vemos que Chris Evans dará vida al ex, un mesero de eventos. Por otro lado, Pedro Pascal interpreta a un hombre bien parecido, atento y con una posición económica bastante privilegiada. Lucy (Dakota Johnson) quedará entre la espada y la pared y deberá tomar una decisión.

Aunque parece tratarse de una comedia romántica, piénselo dos veces, pues la directora es conocida por la forma en la que profundiza en las relaciones humanas.

Pedro Pascal, en una nueva faceta

El rol de Pedro Pascal en “Materialists” marca un cambio de tono en su carrera reciente. Aquí lo veremos más introspectivo, en un papel que apuesta por los matices y el carisma silencioso, alejándose de los héroes rudos a los que nos tiene acostumbrados.

La cinta llegará a los cines en Estados Unidos y México el próximo 13 de junio de 2025.

También te puede interesar: ¡Estas son las teorías más locas hechas por los fans de GTA VI!