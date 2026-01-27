¿Deadpool 4 está en desarrollo? Esto es TODO lo que se sabe sobre el antihéroe interpretado por Ryan Reynolds en esta nueva etapa de Marvel

El universo Cinematográfico de Marvel cada vez se expande más y con ello nuevas historias están por llegar a la pantalla grande, por lo que uno de nuestros personajes favoritos está constantemente en el centro de la conversación pues el nombre de Deadpool ha sonado con gran fuerza dentro de los próximos proyectos.

Este martes ha surgido información en medios estadounidenses que señalan que en medio de todo el drama y caos legal de Blake Lively, Ryan Reynolds estará enfocado únicamente en el desarrollo de una cuarta película de “El Mercenario Bocazas”, esto en medio de tensiones respecto a la continuación o no del personaje en el MCU.

¿Qué se sabe sobre la nueva película de Deadpool?

El primer medio en filtrar información sobre el regreso de Reynolds como Wade fue Puck, de Estados Unidos, mismo que asegura que el actor está centrado en la próxima película de Deadpool para “darle la oportunidad de ser visto como el público lo ama más”, despertando gran emoción en los fans y en lo que será esta continuación.

Siendo un completo éxito en taquilla y un furor en todos lados, Deadpool y Wolverine dejó la vara muy alta, siendo una de las películas de Marvel que mayor recibimiento han tenido en los últimos años, aunque por un lado la crítica fue punzante y fue contra algunas “inconsistencias” narrativas, el fandom estalló al ver a dos de los personajes más queridos de todo Marvel juntos.

¿Qué esperar de la nueva película de Deadpool?

Tras varios comentarios desalentadores de Ryan, se esperaba el adiós de Deadpool, e incluso hay quienes lo esperan en Avengers: Doomsday, siendo que el actor había comentado que no sabía si podría hacerlo de nuevo y en medio de los problemas legales que atraviesa junto a su esposa Blake Lively, el panorama no lucía muy alentador.

Aunque la tercera entrega de este antihéroe fue una película muy entretenida y que aborda el multiverso con grandes sorpresas, es una realidad que es la película con clasificación R más taquillera de todos los tiempos por lo que para no terminar el proyecto abruptamente, Reynolds ha señalado que no quiere necesariamente otra película con Deadpool como personaje principal, pero anteriormente bromeó con una posible película de X-Men que incluiría al mercenario en un papel secundario, lo que ha abierto todo tipo de posibilidades, más aún con la participación de Hugh Jackman y Channing Tatum.

