Oficial: la película ganadora de 3 Oscar que se estrena hoy en streaming y tiene una calificación casi perfecta

Los premios Oscar representan la máxima distinción en el séptimo arte, pues reconocen la belleza, la excelencia y la originalidad de una película. En esta ocasión, una producción ganadora de tres estatuillas llega al streaming con gran expectativa y por eso, nadie quiere perderse su estreno, ya que su impecable dirección y las actuaciones aclamadas prometen una experiencia cinematográfica inolvidable. Se trata de “El Brutalista’.

¿De qué trata “El Brutalista”?

The Brutalist (en inglés), es una historia que narra la vida de László Tóth, un arquitecto que huye de la Europa de posguerra y se establece en Estados Unidos junto a su esposa, con la ambición de reconstruir su vida, su obra y su amor.

Sin embargo, el éxito trae desafíos inesperados, tensiones de poder y un alto costo emocional, explorando la fragilidad de la identidad y las complejidades del sueño inmigrante.

La película ha sido ampliamente premiada porque combina una dirección impecable con un guion profundo y conmovedor, además de un estilo visual audaz que captura la atención del espectador.

Fuente: Canva El Brutalista

Su capacidad para equilibrar la estética monumental con la emoción humana le valió reconocimiento internacional, destacando especialmente en la temporada de premios.

¿Cuál es el reparto de “El Brutalista”?

El elenco es otro de sus puntos fuertes. Adrien Brody interpreta a László con gran intensidad, acompañado por Felicity Jones como Erzsébet, mientras que Guy Pearce y Joe Alwyn aportan fuerza y matices al reparto. Cada actuación contribuye a la construcción de personajes complejos, logrando que la historia cobre vida de manera intensa y verosímil.

La expectativa por su estreno en streaming es enorme. Muchos no pudieron verla en salas de cine, y ahora podrán experimentar por qué se ha convertido en uno de los títulos más elogiados de la temporada.

Con su narrativa poderosa, estética impactante y reparto destacado, “The Brutalist” promete ser un imperdible para amantes del cine y nuevas audiencias. Sin ir más lejos, las páginas la califican como una perla obteniendo, por ejemplo, en Rotten Tomatoes una calificación casi perfecta de 92% de aprobación.

¿Qué premios obtuvo “El Brutalista” en los Oscars?

En los Oscars 2025, The Brutalist brilló al obtener tres estatuillas: Mejor Actor, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Dirección de Fotografía. En el caso de Adrien Brody se alzó con el Oscar al Mejor Actor, sumando así su segundo galardón tras su victoria en 2003 luego de hacer El Pianista.

Su interpretación recibió elogios por la intensidad y profundidad que imprimió a la historia, consolidándolo nuevamente como uno de los grandes talentos del cine contemporáneo.

El Brutalista

Durante su discurso de aceptación, Brody reflexionó sobre los desafíos de la carrera actoral y agradeció a sus colaboradores y familia.

La intervención fue especialmente memorable, como indica The Guardian, siendo la más extensa en la historia de los Oscar, con una duración de cinco minutos y 40 segundos, sin dudas, cada una de sus palabras reflejó la emoción de haber conseguido un logro tan aclamado y memorable para su carrera.

Por otro lado, la película también se impuso en las categorías de Mejor Banda Sonora Original y Mejor Dirección de Fotografía, reconociendo el trabajo de Daniel Blumberg y Lol Crawley.

Estos galardones confirman a The Brutalist como una de las producciones más destacadas y aclamadas de la temporada, por ende, se convierten en la excusa perfecta para tener una cita con el televisor y no perderla de vista.

¿Dónde ver “El Brutalista”?

La película “El Brutalista” está disponible en la plataforma HBO Max a partir del 26 de septiembre.