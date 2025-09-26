Revelan impactantes detalles de la segunda temporada de X-Men ‘97: “Es muy oscura, mucha gente muere”

La primera temporada de X-Men ‘97 se convirtió en todo un fenómeno desde el día uno, pues no solo logró conquistar a la crítica y al público, sino que también se posicionó como el proyecto de Marvel mejor calificado de todos los tiempos. Con ese éxito, la renovación para una segunda temporada estaba asegurada y finalmente hay noticias, las cuales, por cierto, nos han dejado helados, pues ahora sabemos que lo que viene será mucho más intenso de lo que imaginábamos.

Revelan detalles de la segunda temporada de X-Men ‘97

Durante la FanX Salt Lake Comic Convention, el actor Ross Marquand adelantó importantes novedades sobre la próxima entrega. El intérprete, conocido por la serie de “The Walking Dead”, confirmó que en esta nueva etapa dará voz a nada más y nada menos que Apocalipsis, uno de los villanos más icónicos de los cómics.

Una temporada “muy, muy oscura” para la serie de Marvel

En conversación con Collider, Marquand no se guardó nada: “La segunda temporada es muy oscura. Estoy sorprendido de que Disney la haya aprobado porque es muy, muy oscura. Mucha gente muere, y casi nadie habla de eso. Solo estoy siendo honesto”, declaró.

El actor agregó que gran parte de sus escenas lo muestran caracterizado como Apocalipsis vestido con harapos, lo que da una pista del enfoque sombrío que tendrá la trama.

X-Men ‘97: ¿Qué podemos esperar de la historia?

Como sucede con los proyectos de Marvel, hasta el momento no se han dado a conocer ninguno de los detalles oficiales de la trama. Sin embargo, la confirmación de múltiples muertes y la presencia protagónica de Apocalipsis anticipan que la temporada tendrá un tono distinto y lleno de tragedias para los mutantes más queridos del universo Marvel.

X-Men ‘97, una serie con un futuro asegurado

A pesar de que la segunda temporada se retrasó y no estará en el calendario de estrenos de este 2025, la buena noticia es que la serie ya tiene confirmada una tercera temporada. Incluso se sabe que la actriz Lenore Zann, voz de Rogue, ya comenzó a grabar sus diálogos para esa tercera entrega, lo que hace pensar que la espera entre la temporada 2 y la 3 será más corta que la vivida entre la primera y la segunda.

