Spider-Man ya es canon en el DCU gracias a Peacemaker

Esto sí que es difícil de creer. Jennifer Holland, la agente Emilia Harcout en Peacemaker, ya había adelantado que el episodio 6 de la segunda temporada era tan bueno que incluso James Gunn lo declaró como su favorito. En ese momento era difícil de imaginar, pues como dicen por ahí, hasta no ver… Pero la verdad, es que no exageraba. El capítulo está lleno de acción y sorpresas que dejaron para la posteridad un momento histórico que enloqueció a los fans: incluyó un célebre meme del héroe favorito de Marvel: Spider-Man.

Peacemaker: Spider-Man es canon en el DCU

Lo último que esperábamos era que el DCU hiciera referencia directa a Spider-Man, y exactamente eso pasó. Durante su aventura en una dimensión alternativa, Adrian Chase/Vigilante (Freddie Stroma) se encuentra cara a cara con una versión diferente de él mismo. El encuentro comienza algo tenso, pero después de revelar que se trata de él mismo, ambos terminan señalándose mutuamente mientras exclaman: “¡El meme de Spider-Man!”.

No es necesario explicar a qué meme se refiere la seña, pues es una de las viñetas clásicas del cómic que más se ha viralizado en internet. Obviamente, los fanáticos no tardaron en explotar el épico momento en redes. Incluso HBO Max compartió la recreación oficial, reemplazando a Spider-Man por Vigilante con el texto: “Mi fanfic se ha hecho realidad”.

¿Qué significa esto para el DCU?

Esto emociona a todos, pues, con este guiño se confirma que Spider-Man existe como referencia cultural dentro del universo DC, lo que lo convierte técnicamente en canon. Para James Gunn, que disfruta incluir humor meta y referencias pop, esto abre la puerta a más momentos de este tipo en sus futuros proyectos.

Marvel ya había jugado en ese terreno antes. Durante la cinta de Eternals se mencionó tanto a Batman como a Superman, normalizando la coexistencia de ambos mundos como ficción dentro del UCM. Ahora DC devuelve la jugada con un homenaje que nadie vio venir.

