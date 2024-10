¿Qué enfermedad tiene Michael J. Fox de Volver al Futuro? Todo sobre su lucha contra el Parkinson

Michael J. Fox nos dio a uno de los personajes más emblemáticos de la historia del cine, Marty McFly. Las películas de ‘Volver al Futuro’ no serían lo mismo si él no hubiera interpretado al carismático joven que acompaña al Doc Brown en cada una de sus aventuras. No importa cuantos años pasen, su personaje ha sido referenciado y homenajeado múltiples veces en el cine y la televisión.

El joven actor soñaba con trabajar en el cine como actor, guionista, director y productor. En diferentes entrevistas, el intérprete de Marty McFly habló sobre sus sueños en Hollywood, pero su vida dio un giro cuando se le diagnosticó la enfermedad de Parkinson cuando tenía 29 años de edad en el año de 1991.

El Parkinson es un trastorno neurodegenerativo crónico que afecta el sistema nervioso provocando temblores, rigidez muscular y dificultades para moverse. Desde el diagnóstico, Michael J. Fox se convirtió en un defensor activo contra esta enfermedad, incluso, creo su propia fundación llamada “Fundación Michael J. Fox” para la investigación del Parkinson. Dicha fundación ha logrado recaudar millones de dólares para financiar estudios que ayudan a la búsqueda de una cura y mejorar los tratamientos.

Durante el 2009 interpretó un papel que reflejaba aspectos de su vida diaria contra el Parkinson en una serie de televisión. En el programa, dio vida a Louis Canning, un abogado que sufría síntomas similares a los que el actor se ha enfrentado. Diez años después apareció en una película llamada “See you yesterday”

En el 2020, el actor anunció su “segunda jubilación” pues los desafíos que enfrentaba por su enfermedad ya eran mucho más grandes y complicados. En su libro “No Time Like the Future” menciona que la capacidad que tenía para memorizar diálogos se vio muy afectada, lo que le hizo retirarse nuevamente.

Cada vez se le ve menos al actor, pero nada lo detiene para seguir presentando eventos y continuar la lucha contra esta enfermedad que lo afecta personalmente y a otros millones de personas en todo el mundo. Michael J. Fox continúa siendo una inspiración por su personaje de Volver al Futuro y su incansable lucha contra una complicada enfermedad degenerativa.

