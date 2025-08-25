¡Filtran primeras imágenes de la nueva serie de Power Rangers Ninja Kidz!

En los últimos días ha corrido como pólvora el rumor de la nueva serie de la icónica franquicia de los Power Rangers, misma que se espera que lleve el nombre de “Power Rangers Ninja Kidz” y llegue este 2026.

Actualmente este proyecto se encuentra en desarrollo y en primeras grabaciones y de acuerdo con primeros reportes, señalan que estaría filmándose en Utah, en del trabajo antes hecho por Ninja Kidz.

¿Qué es Ninja Kidz?

Este proyecto fusiona el estilo juvenil del equipo de Ninja Kidz con la popular franquicia de Power Rangers, ofreciendo una experiencia fresca y moderna, la cuál ha buscado a nuevas audiencias especialmente digitales.

Power Rangers Ninja Kidz! inició como una serie/parodia en YouTube protagonizada por hermanos que practican artes marciales, resultando en una exitosa entrega pues a hoy en día tienen millones de reproducciones en dicha plataforma, e incluso cuentan con episodios al español.

Los Rangers son:



Ranger Rojo: Bryton Myler

Ranger Azul: Ashton

Ranger Amarillo: Payton

Ranger Verde: Paxton

Ranger Rosa: Este personaje no ha tenido alguna interprete fija, pero espera que para la nueva entrega ya cuente con una.

¿Qué se espera de este nuevo proyecto?

Aunque de momento se cree que esta nueva entrega llegue como fue con las anteriores, también se espera una colaboración totalmente oficial entre Power Rangers y Ninja Kidz, ofreciendo un proyecto con una producción profesional y mejoras en narrativa y contenido de esta versión.

Imagen tomada de Reddit Filtran primeras imágenes de grabaciones de Power Rangers Ninja Kidz!

El universo de Power Rangers se expande

Hace unas semanas que inició la colaboración de Power Ranger con Fornite, la cuál ha tenido a los fans de este programa y a los del videojuego más que encantados, ofreciendo una temporada llena de emoción.

Además de que se espera su regreso a los focos mundiales, entre una nueva serie streaming de la mano de Disney como para su regresos a la pantalla grande en una película que reinicie la historia de la última entrega (Power Rangers 2017) , aunque de momento no hay nada 100% oficial.